Flygbolagen vill ta mer betalt: "Kommer att göra människor fattiga"

Detta trots att biljettpriserna har stigit med tvåsiffriga procenttal jämfört med året före under nästan varje månad 2026.

Delta Air Lines har exempelvis höjt priserna med i genomsnitt 20 procent i år. Någon större nedgång i efterfrågan har bolaget knappt märkt av.

Även SAS har varnat för att bolaget kommer att höja priserna framöver, enligt E24.

Läs även: Du kan bli hackad utan ett enda klick – Sverige nämns i ny granskning. Dagens PS

Bränslet fortsätter att kosta

Och någon ljusning syns ännu inte på horisonten.

Flera flygbolagschefer säger till Financial Times att de räknar med fortsatt höga bränslekostnader efter kriget i Iran och stängningen av Hormuzsundet. Förhoppningarna om en snabb nedgång har försvagats och bolagen förbereder sig nu för att höja biljettpriserna igen.

En del har hittills klarat sig bättre tack vare avtal där bränslepriset bestämts i förväg. Men avtalen löper så småningom ut.

Italienska ITA Airways hade exempelvis säkrat priset på omkring 80 procent av sitt bränsle före Irankrisen. Bolaget har inte tecknat några nya sådana avtal och blir därför känsligare för prissvängningar nästa år.

ANNONS

Missa inte: Alpernas lyxtrend – därför vallfärdar miljonärerna till skidparadiset. Dagens PS