Flygbiljetterna har blivit dyrare. Vi fortsätter att boka ändå, men nu förbereder sig flera flygbolag för nya prishöjningar. Samtidigt oroar de sig för att resenärerna snart ska få svårt att betala.
Flygbolagen vill ta mer betalt: "Kommer att göra människor fattiga"
Världens befolkning vill inte gärna släppa semesterresan.
Under årets första halvår gjordes uppskattningsvis 2,3 miljarder flygbokningar globalt, enligt analysföretaget OAG. Det är 1 procent fler än under samma period i fjol.
Detta trots att biljettpriserna har stigit med tvåsiffriga procenttal jämfört med året före under nästan varje månad 2026.
Delta Air Lines har exempelvis höjt priserna med i genomsnitt 20 procent i år. Någon större nedgång i efterfrågan har bolaget knappt märkt av.
Även SAS har varnat för att bolaget kommer att höja priserna framöver, enligt E24.
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Bränslet fortsätter att kosta
Och någon ljusning syns ännu inte på horisonten.
Flera flygbolagschefer säger till Financial Times att de räknar med fortsatt höga bränslekostnader efter kriget i Iran och stängningen av Hormuzsundet. Förhoppningarna om en snabb nedgång har försvagats och bolagen förbereder sig nu för att höja biljettpriserna igen.
En del har hittills klarat sig bättre tack vare avtal där bränslepriset bestämts i förväg. Men avtalen löper så småningom ut.
Italienska ITA Airways hade exempelvis säkrat priset på omkring 80 procent av sitt bränsle före Irankrisen. Bolaget har inte tecknat några nya sådana avtal och blir därför känsligare för prissvängningar nästa år.
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Mindre pengar till semester
Dyrare energi riskerar också att driva på inflationen. Då får hushållen mindre pengar över till resor, vilket oroar flygbolagen.
De behöver ta mer betalt för biljetterna, men riskerar samtidigt att kunderna inte längre har råd.
”Vid någon tidpunkt kommer all den här inflationen att göra människor fattiga”, säger en anonym vd för ett stort flygbolag, hos Financial Times.
”Jag tror att vi har tre till fem tuffa år framför oss”, säger en annan.
Flera bolag räknar med att behöva dra ned på sina långsiktiga tillväxtplaner. Nya flygplan kan få ersätta äldre, bränsletörstiga modeller i stället för att göra flottorna större.
”Vi är nära den brytpunkt där flygbolag antingen får flyga med förlust eller ta ut trafik. Marginalerna är rakbladstunna”, säger flygexperten Jan Ohlsson till Aftonbladet.
Ont om utrymme för rea
Skulle resenärerna börja hålla hårdare i pengarna får flygbolagen svårt att locka med billigare biljetter.
Bolagen som Financial Times har talat med beskriver hur de höga bränslekostnaderna och den redan pressade lönsamheten begränsar möjligheten att sänka priserna.
Den vanliga lösningen när kunderna tvekar – en billigare biljett – blir alltså svårare att ta till.
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