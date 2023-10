Four Winns gasar elektriskt

I slutet av oktober hålls den stora båtmässan i Fort Lauderdale, Florida. Det är här den amerikanska båtindustrin smygvisar premiärerna för kommande år. Det kommer helt perfekt. Just när vädret slagit om till den sura och blöta november packar du väskorna och flyger över till alltid varma Florida. Välkommen till Florida Närmare bestämt till Fort …

Som inombordsfreak gråter en del av mig när jag gång efter annan, ser hur utombordarens segertåg fortsätter erövra akterspeglar.

Jag hade ändå en liten förhoppning om att eldriften skulle återta mark för oss som gillat ha motorn ombord i båten.

När nu elutombordarna i rask takt passerat både 100, 200 och 300 hästkrafter, sträcker jag dock upp händerna och ger upp.

El-snurretillverkarna har helt lagt sig i samma designfil som sina benisnmotordrivna kusiner. Det är bara dekaler på kåpan som skvallrar om vad som finns där i. (Foto: Four Winns)

Klassiska amerikanska sportbåttillverkaren Four Winns, som en gång i tiden startades av far och tre söner Winn, kliver nu in i elvärlden med sin nya H2e.

Inte bara vanlig

Vid en snabb anblick ser den ut som ännu en sportbåt i massproduktionens led.

Faktum är dock att den är mer än så.

För att snabbt komma upp i plan med eldrift, har Four Winns konstruerat ett nytt skrov som med ett trubbigare förskepp gör det lättare för båten att komma upp i plan. (Foto: Four Winns)

Four Winns har tänkt ett steg till. De har läst in elmotorns bu och bä och konstruerat en båt som på bästa sätt tar hänsyn till elmotorns data.