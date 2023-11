Evinrude Playmate: Sommarens actionbåt

Nu har du chansen att drömma dig tillbaka till det underbara 1970-talet då designen stod på en egen nivå. Då kantighet och annorlunda färgsättningar inte skrämde någon.

Det var också då som den moderna actionfilmgenren skapades och Charles Bronson var en av de coolaste på bioduken.

Riktiga män står med armarna över bröstet. Riktiga män tvekar aldrig att agera. Och riktiga män åker Evinrude Playmate. Är du en riktig man? (Bild: Universal Pictures)

“They call him The Mechanic. He has 100 ways to kill… and they all work”.

Orden talade sitt tydliga språk på bioaffischen. Detta var en film av män, för män. Coola snubbar som aldrig tvekade att nå sitt mål.

Frän båtjakt

En av scenerna är en båtjakt där en Evinrude Playmate har huvudrollen.

Har du aldrig hört talas om båten så är du till 100 procent förlåten. En mer udda skapelse än denna båt, får du nämligen leta efter.

Här står den, hjälten från “The Mechanic”. Troligen är det väl inte just DEN båten som råkat hamna på en garageuppfart i Hultsfred, men en nästan likadan räcker ju långt. (Foto: Blocket)

Faktum är att ett exemplar nu finns till salu. Här i Sverige dessutom.

En underbar kvarleva från en tid då designidealen var så långt ifrån strömlinjeform som det var möjligt. När hörn var riktiga hörn, och linjer drogs med linjal.