Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta.
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Mest läst i kategorin
Världens bästa skidort – för tionde gången
Som Europas högst belägna skidort rådet det ingen snöbrist. Inte heller någon brist på backar – det är nämligen världens största sammanhängande skidområde. Franska Val Thorens kammar åter igen hem priset för världens bästa skidort, ett pris skidorten har blivit utsett till sammanlagt tio gånger. Enbart Val Thorens från Frankrike Det var enbart Val Thorens …
Nya Breitling – elegant tekniskt mästerverk
Breitlings nya modell är exklusiv för den nordamerikanska marknaden. Klockan är en hyllning till både företagets klassiska design och nya tekniska ambitioner. Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 är här. Nya Breitling säljs bara i Nordamerika Eller snarare i USA och Kanada ska tilläggas, för den släpps enbart på den nordamerikanska marknaden. Modellen lär skapa …
Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking
Dans, musik och måleri kan göra hjärnan upp till sju år yngre. Det låter som en reklam för ett wellness-retreat i Toscana, men kommer faktiskt från Nature Communications – och forskarna menar allvar. Hjärnklockan tickar bakåt En ny studie med över 1 400 deltagare visar att personer som sysslar med kreativa hobbyer har yngre hjärnor …
Spanska turistfesten över – populära staden inför totalstopp
Efter år av klagomål från boende, skyhöga hyror och ett centrum som förvandlats till ett semesterområde drar Palma i nödbromsen. Nu inför den spanska kuststaden ett totalstopp för nya turistbostäder. Dagens PS har tidigare rapporterat om Spaniens försök att bromsa överturism och dess effekter på bostadsmarknaden genom att begränsa korttidsuthyrningar. Nu tar Palmas ledning ett …
Kylan och vintern kommer – och tar festen med sig
Tidiga prognoser antyder att vintern 2025/2026 kan bli kallare än normalt. Fenomen som La Niña, Quasi-Biennial Oscillation (QBO) och utvecklingen av polarvirveln ser ut att samverka och öka risken för en klassisk vinter i norra Europa. Men vad händer när snön faller över Stureplan och Avenyn – och temperaturerna kryper ned mot tuffa minusgrader? Perfect …
Men Perfect Weekend vet var du kan se lejon-tamarin-apor i Sverige.
En spektakulär kupp
Stölden 2015 väckte internationell uppmärksamhet. Tjuvarna tog sig in nattetid, täckte övervakningskameror och lyfte ut två hela familjer av lejon-tamariner och silvertamariner.
En Europaresa i det dolda
Enligt rapporter i internationella medier rör sig illegala primattransporter ibland genom Centraleuropa. I just Slovakien hittades den återfunna apan – efter att en tysk uppfödare försökt ge den en falsk chip-identitet. Den ursprungliga chipen avslöjade sanningen.
Inom EU – men ändå stopp
Trots att både Frankrike och Slovakien är inom EU har återförandet fastnat i byråkrati. Zoo-chefen beskriver processen som utdragen och frustrerande – ett absurd läge för en art som ska leva i grupp och följa strikt diet.
En akut hotad art
Lejon-tamarinen (Leontopithecus rosalia) är klassad som starkt hotad. Djurparker deltar i bevarandeprogram – de via utbyte, inte handel. Den svarta marknaden gör dock arten extra sårbar.
Perfect Weekend Guide: Var kan du se lejon-tamariner?
• Ystad Djurpark och på Skansen (Sverige) – Lejontamarin redovisas som ett av djuren.
• Berlin Zoo (Tyskland) – visar ofta arter som lejon-tamarin inom sina tropiska hus.
• Parque das Aves (Brasilien) – arbetar med bevarande och rehabilitering, tar emot tamariner för utplantering.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sju platser i Sydafrika du måste uppleva och Fyra platser där hösten är som vackrast.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien
Teknologi, telekommunikation och media blomstrar i Asien-Stillahavsområdet, och mer glödhett väntas det bli, enligt JPMorgan. Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år. Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, …
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …