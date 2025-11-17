Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum

Men Perfect Weekend vet var du kan se lejon-tamarin-apor i Sverige.

En spektakulär kupp

Stölden 2015 väckte internationell uppmärksamhet. Tjuvarna tog sig in nattetid, täckte övervakningskameror och lyfte ut två hela familjer av lejon-tamariner och silvertamariner.

En Europaresa i det dolda

Enligt rapporter i internationella medier rör sig illegala primattransporter ibland genom Centraleuropa. I just Slovakien hittades den återfunna apan – efter att en tysk uppfödare försökt ge den en falsk chip-identitet. Den ursprungliga chipen avslöjade sanningen.

En av världens mest hotade arter – nu mitt i Europas märkligaste djurdrama. (Foto: Marcel Burkhard/Wikipedia)

Inom EU – men ändå stopp

Trots att både Frankrike och Slovakien är inom EU har återförandet fastnat i byråkrati. Zoo-chefen beskriver processen som utdragen och frustrerande – ett absurd läge för en art som ska leva i grupp och följa strikt diet.

En akut hotad art

Lejon-tamarinen (Leontopithecus rosalia) är klassad som starkt hotad. Djurparker deltar i bevarandeprogram – de via utbyte, inte handel. Den svarta marknaden gör dock arten extra sårbar.

Perfect Weekend Guide: Var kan du se lejon-tamariner?

• Ystad Djurpark och på Skansen (Sverige) – Lejontamarin redovisas som ett av djuren.

• Berlin Zoo (Tyskland) – visar ofta arter som lejon-tamarin inom sina tropiska hus.

• Parque das Aves (Brasilien) – arbetar med bevarande och rehabilitering, tar emot tamariner för utplantering.

