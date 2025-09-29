2026 ser ut att bli året då Android tar upp kampen på allvar mot iPhone. Samsung, Xiaomi, OnePlus och flera andra laddar nu för en mobilvår med större batterier, snabbare laddning och AI-funktioner som kan förändra spelet.
Android slår tillbaka – här är mobilerna som ska krossa Apple 2026
Apple får svettas på riktigt
I flera år har iPhone varit kung i mobilvärlden. Men 2026 ser ut att bli året då Android faktiskt tar upp kampen på allvar. Samsung, OnePlus, Xiaomi och ett gäng andra tillverkare kommer att rulla ut toppmodeller som inte bara ser snygga ut – de är också fullproppade med ny teknik, rapporterar danska Mobilsiden.
Snacka om att det kommer bli kul för oss konsumenter. För en gångs skull är det inte bara fler megapixlar och en ny färg vi snackar om, utan rejäla förbättringar: längre batteritid, galet snabb laddning och AI som inte bara känner igen ditt ansikte, utan kanske även din dåliga hållning.
Samsung Galaxy S26 Ultra – magi för Android
Samsung har redan flaggat för att Galaxy S26 Ultra blir företagets riktiga flaggskepp. Den kommer med Qualcomms nya Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip och ett nytt Flex Magic Pixel-display. Med det slipper du kollegan på tåget som försöker smygkolla på ditt sms till chefen.
Rykten säger att S Pen-stylusen kanske ryker. Synd för kreatörerna, men bra för alla som bara vill ha större batteri och längre tid på TikTok. Tom’s Guide och Sammobile har rapporterat om just dessa rykten, medan WccfTech noterat att S26 kan få Samsungs nya APV-videocodec och uppgraderad lagring.
Xiaomi 17 Pro Max – batterikungen
Xiaomi satsar som vanligt på siffror som får konkurrenterna att se bleka ut. Ett batteri på över 7 000 mAh, 100 Watt laddning och – varför inte – en liten skärm på baksidan. Så att du kan se notiser medan du spelar padel med mobilen upp och ner i fickan. TechRadar har redan skrivit om den här modellen och bekräftar dubbla skärmar och gigantiskt batteri.
OnePlus 15 – snabbare än du hinner blinka
165 Hz OLED-skärm, 120 Watt snabbladdning, 50 Watt trådlöst och ett nytt kamerasystem kallat DetailMax Engine. OnePlus 15 låter som mobilen som försöker göra allt på samma gång. Den kanske blir den perfekta följeslagaren för oss otåliga som inte ens orkar vänta tre minuter på pastavattnet. Android Authority listar den som en av de nio viktigaste modellerna med Snapdragon 8 Elite Gen 5.
40 000 kronor – för en ny telefon?
Efter år av motgångar utmanar Huawei med en ny trippelvikbar mobil. Frågan är om den är värd sitt pris. Vikbara mobiler är ingen större nyhet. Nu tar
Oppo Find X9 Ultra – en Android välkommen till Norden
Oppo har länge varit stora i Asien, men nu sägs det att de äntligen tar steget till Norden. Find X9 Ultra ska ha ett kamerafokus som kan mäta sig med Huawei och Vivo. Det här kan bli ett rejält avbräck för Apple, som inte längre kan räkna med att folk nöjer sig med att bilderna “bara funkar”.
Andra Android bubblare 2026
Utöver de stora namnen kommer även Motorola, Asus, Realme, ZTE och andra försöka slå sig fram. Det blir lite som Melodifestivalen: alla tror de kan vinna, men bara ett par kommer ens att få uppmärksamhet. Sajter som Stuff och T3 rapporterar redan om att flera av dessa märken har planer på nya flaggskepp i början av 2026.
2026: Ett riktigt bra år för mobilnördar
Summa summarum: 2026 ser ut att bli ett drömår för alla som älskar smartphones. Konkurrensen pressar priserna och tvingar fram innovation. För en gångs skull är det värt att vänta med att byta mobil – för nästa år blir det rejäl utdelning.
Källor: Tom’s Guide, TechRadar, Android Authority, Sammobile, WccfTech, T3, Stuff
Kommer de vikbara mobiltelefonerna ta över?
00-talets största mobiltrend är tillbaka och med Apple på väg in kan 2026 bli året då marknaden förändras. Kan vikbara mobiltelefoner ta över?
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
