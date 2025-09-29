Android slår tillbaka – här är mobilerna som ska krossa Apple 2026

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Samsung Galaxy S26 Ultra – magi för Android

Samsung har redan flaggat för att Galaxy S26 Ultra blir företagets riktiga flaggskepp. Den kommer med Qualcomms nya Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip och ett nytt Flex Magic Pixel-display. Med det slipper du kollegan på tåget som försöker smygkolla på ditt sms till chefen.

Rykten säger att S Pen-stylusen kanske ryker. Synd för kreatörerna, men bra för alla som bara vill ha större batteri och längre tid på TikTok. Tom’s Guide och Sammobile har rapporterat om just dessa rykten, medan WccfTech noterat att S26 kan få Samsungs nya APV-videocodec och uppgraderad lagring.

Mobilen som vill vara både kamera, laptop och bästa vän. (Foto: Mickan Mörk/TT)

Xiaomi 17 Pro Max – batterikungen

Xiaomi satsar som vanligt på siffror som får konkurrenterna att se bleka ut. Ett batteri på över 7 000 mAh, 100 Watt laddning och – varför inte – en liten skärm på baksidan. Så att du kan se notiser medan du spelar padel med mobilen upp och ner i fickan. TechRadar har redan skrivit om den här modellen och bekräftar dubbla skärmar och gigantiskt batteri.

OnePlus 15 – snabbare än du hinner blinka

165 Hz OLED-skärm, 120 Watt snabbladdning, 50 Watt trådlöst och ett nytt kamerasystem kallat DetailMax Engine. OnePlus 15 låter som mobilen som försöker göra allt på samma gång. Den kanske blir den perfekta följeslagaren för oss otåliga som inte ens orkar vänta tre minuter på pastavattnet. Android Authority listar den som en av de nio viktigaste modellerna med Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Oppo Find X9 Ultra – en Android välkommen till Norden

Oppo har länge varit stora i Asien, men nu sägs det att de äntligen tar steget till Norden. Find X9 Ultra ska ha ett kamerafokus som kan mäta sig med Huawei och Vivo. Det här kan bli ett rejält avbräck för Apple, som inte längre kan räkna med att folk nöjer sig med att bilderna “bara funkar”.

Andra Android bubblare 2026

Utöver de stora namnen kommer även Motorola, Asus, Realme, ZTE och andra försöka slå sig fram. Det blir lite som Melodifestivalen: alla tror de kan vinna, men bara ett par kommer ens att få uppmärksamhet. Sajter som Stuff och T3 rapporterar redan om att flera av dessa märken har planer på nya flaggskepp i början av 2026.

2026: Ett riktigt bra år för mobilnördar

Summa summarum: 2026 ser ut att bli ett drömår för alla som älskar smartphones. Konkurrensen pressar priserna och tvingar fram innovation. För en gångs skull är det värt att vänta med att byta mobil – för nästa år blir det rejäl utdelning.

Källor: Tom’s Guide, TechRadar, Android Authority, Sammobile, WccfTech, T3, Stuff