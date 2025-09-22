Allt fler skippar veterinären – satsar istället på lyxig wellness för husdjur

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Husdjursägarna går all in

Trots varningssignaler från veterinärer och avsaknad av reglering växer engagemanget. Joyce Hsu, en 31-årig designer i Brooklyn, lägger åtta timmar på att handmala kyckling, bisamråtta och till och med bäverkött för sina två katter.

Därefter tillsätter hon kosttillskott som aminosyran Taurin och vitamin E, allt omsorgsfullt paketerat i glasburkar. “Deras favorit är bäver”, konstaterar hon.

Mjölktistel har traditionellt använts i naturläkemedel för att stödja och rensa levern. Foto: David Roberts/Pexels

Andra, som innehållsskaparen Taylor Cockrell, berättar att hon testat det mesta i jakten på att maximera sina fyrbenta husdjurs mående och livslängd. Till slut landade hon i mjölktistel, en ört som påstås stödja lever- och njurfunktion.

Kostnader, misstro och alternativ

Att wellness för djur växer handlar inte bara om livsstil, utan också om pengar och förtroende. Veterinärpriserna i USA har ökat med över 60 procent på tio år.

Enligt två olika undersökningar, refererade i The New York Times, visade den ena att en betydande minoritet av djurägare inte längre litar på sina veterinärer, en trend som speglar människors växande skepsis mot läkare.

När förtroendet för läkare minskar hos människor, tycks även veterinärerna få känna av samma skepsis från husdjursägare. Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Den andra undersökningen visar på en vaccinskepsis. Hälften av hundägare uttryckte tveksamhet inför vaccination enligt en studie 2023. Med det blir det tydligt att wellnessprodukter inte bara fyller en lyxig nisch, utan även en roll som alternativ till konventionell vård.

För vissa är CBD-droppar eller hampagodis till hunden ett billigare och mer attraktivt experiment än återkommande veterinärbesök.

Premium eller placebo i foder för husdjur

Är det här början på en verklig förflyttning av hur vi tar hand om våra djur. Att vi rår om husdjurens kost på samma sätt som vår egen, eller är det en kostsam form av placebo?

Svaret är antagligen både och. Den nya industrin möter ett välbärgat klientel som gärna spenderar på sina djur, samtidigt som den väcker berättigade frågor om etik, vetenskap och affärsstrategi.

De allra flesta djurägare kan nog känna igen sig i att det ofta känns både rimligt och befogat att spendera stora summor på sitt husdjur. Oavsett om det handlar om en ny hundsäng ull, vård, exklusiv pälsvård eller funktionskläder. Så varför inte lägga samma engagemang på råfoder och handmalda matlådor?

Fakta Perfect Weekend: Wellness för husdjur

Marknaden för husdjursprodukter i USA har vuxit kraftigt och wellness-segmentet är en av de snabbast växande delarna.

Vanliga tillskott: taurin, mjölktistel, CBD-olja, svampextrakt.

Råfoderdieter ökar i popularitet, trots veterinärers oro för bakterier och smittorisk.

Över hälften av amerikanska hundägare uttrycker skepsis mot vaccinationer.

Premiumhusdjurshotell, spa och skräddarsydda dieter är nya statussymboler hos välbärgade djurägare.

Källa: The New York Times, 13 september 2025