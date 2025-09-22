Dagensps.se
Allt fler skippar veterinären – satsar istället på lyxig wellness för husdjur

Trots varningssignaler från veterinärer och avsaknad av reglering växer engagemanget för wellness-produkter riktade mot husdjur. Foto: Ayla Verschueren/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Wellnessindustrin har under de senaste åren gjort ett oväntat språng in i husdjurens värld. Råfoderdieter, tillskott för lång livslängd och så kallade “collagen puptides” är numera en självklar del av många husdjursägares shoppinglistor.

Precis som att vi människor söker alternativ för att optimera våra liv genom hälsoprodukter, börjar samma logik nu gälla för hundar och katter.

Andrea Hernández, som driver nyhetsbrevet Snaxshot, beskriver i en artikel i The New York Times utvecklingen som en förlängning av den bredare “Goop-ifiering” av kulturen.

Att människor lägger mycket resurser på vad de själva äter och vilka krämer som används till kropp och ansikte, gör att det känns naturligt att ge samma ömma omsorg till husdjuren.

Skulle du lägga flera timmar per dag på att handmala rått kött och mixa med diverse tillägg av oljor, aminosyror och näringsämnen som foder till dina husdjur? Foto: Xingchen Yan/Unsplash

Mellan vetenskap och marknadsföring

Marknaden svämmar över av produkter för husdjur märkta som “vetenskapligt bevisade” eller “utvecklade av veterinärer”.

Ashwagandha för stressade hundar, kolloidalt silver mot sår och pulverblandningar med svampextrakt som påstås främja “holistisk hälsa”. Men det finns en hake.

Michael San Filippo från American Veterinary Medical Association uppmanar i artikeln i The New York Times till försiktighet:

“Produkter som gör brett formulerade eller anekdotiska hälsopåståenden har sällan testats på samma rigorösa sätt som läkemedel. Bristen på reglering gör att innehåll, kvalitet och säkerhet kan variera stort.”

Husdjursägarna går all in

Trots varningssignaler från veterinärer och avsaknad av reglering växer engagemanget. Joyce Hsu, en 31-årig designer i Brooklyn, lägger åtta timmar på att handmala kyckling, bisamråtta och till och med bäverkött för sina två katter.

Därefter tillsätter hon kosttillskott som aminosyran Taurin och vitamin E, allt omsorgsfullt paketerat i glasburkar. “Deras favorit är bäver”, konstaterar hon.

Mjölktistel har traditionellt använts i naturläkemedel för att stödja och rensa levern. Foto: David Roberts/Pexels

Andra, som innehållsskaparen Taylor Cockrell, berättar att hon testat det mesta i jakten på att maximera sina fyrbenta husdjurs mående och livslängd. Till slut landade hon i mjölktistel, en ört som påstås stödja lever- och njurfunktion.

Kostnader, misstro och alternativ

Att wellness för djur växer handlar inte bara om livsstil, utan också om pengar och förtroende. Veterinärpriserna i USA har ökat med över 60 procent på tio år.

Enligt två olika undersökningar, refererade i The New York Times, visade den ena att en betydande minoritet av djurägare inte längre litar på sina veterinärer, en trend som speglar människors växande skepsis mot läkare.

När förtroendet för läkare minskar hos människor, tycks även veterinärerna få känna av samma skepsis från husdjursägare. Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Den andra undersökningen visar på en vaccinskepsis. Hälften av hundägare uttryckte tveksamhet inför vaccination enligt en studie 2023. Med det blir det tydligt att wellnessprodukter inte bara fyller en lyxig nisch, utan även en roll som alternativ till konventionell vård.

För vissa är CBD-droppar eller hampagodis till hunden ett billigare och mer attraktivt experiment än återkommande veterinärbesök.

Premium eller placebo i foder för husdjur

Är det här början på en verklig förflyttning av hur vi tar hand om våra djur. Att vi rår om husdjurens kost på samma sätt som vår egen, eller är det en kostsam form av placebo?

Svaret är antagligen både och. Den nya industrin möter ett välbärgat klientel som gärna spenderar på sina djur, samtidigt som den väcker berättigade frågor om etik, vetenskap och affärsstrategi.

De allra flesta djurägare kan nog känna igen sig i att det ofta känns både rimligt och befogat att spendera stora summor på sitt husdjur. Oavsett om det handlar om en ny hundsäng ull, vård, exklusiv pälsvård eller funktionskläder. Så varför inte lägga samma engagemang på råfoder och handmalda matlådor?

Fakta Perfect Weekend: Wellness för husdjur

  • Marknaden för husdjursprodukter i USA har vuxit kraftigt och wellness-segmentet är en av de snabbast växande delarna.
  • Vanliga tillskott: taurin, mjölktistel, CBD-olja, svampextrakt.
  • Råfoderdieter ökar i popularitet, trots veterinärers oro för bakterier och smittorisk.
  • Över hälften av amerikanska hundägare uttrycker skepsis mot vaccinationer.
  • Premiumhusdjurshotell, spa och skräddarsydda dieter är nya statussymboler hos välbärgade djurägare.
Källa: The New York Times, 13 september 2025

DietdjurhälsaHusdjur
