Zelenskyj vill träffa Trump på påvens begravning

Börs & Finans

Trumps tullar tynger Europas privata företag

Aktiviteten i den privata affärssektorn i Europa bromsar in i kölvattnet av USA-presidenten Trumps tullpolitik. Affärsaktiviteten i euroområdet ökade endast knappt i april, och det sammansatta inköpschefsindexet sjönk till 50,1 under månaden från 50,9 i mars. Gick in i territorium av stagnation Det rapporterar Bloomberg och förklarar att det försämrade affärsläget i den privata sektorn …