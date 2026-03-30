Vinterskador, diesel- och gödselproblem för bönder

Spannmålspriserna trycks nedåt av fjolårets storskörd. Det gör den ekonomiska kalkylen svår att få ihop när stora vinterskador på höstsådden nu ska åtgärdas samtidigt som gödsel- och dieselpriser skenar iväg uppåt till följd av Irankriget, enligt Johannes Åkerblom.

Dör kölddöden

För att hitta större vinterskador på den svenska höstsådden får man gå tillbaka till 2010 och 2011, bedömer Lantmännen – ett kooperativ som ägs av cirka 17 000 svenska lantbrukare, med varumärken som Axa och Kungsörnen ute i butikshyllorna.

Vår bedömning nu är att i de värst drabbade områdena i västra Sverige så är det kanske 20–25 procent av grödan, den höstsådda grödan, som behöver ersättas med en vårsådd gröda, säger Åkerblom om vinterskadorna.

Hård kyla, inget snötäcke och kraftig blåst, då blir det liksom som en frystorkning, så att grödan dör kölddöden helt enkelt, förklarar han.

Höstsådderna i Sörmland, Värmland och Närke är också tydligt vinterskadade, medan det ser bättre ut i Halland och Skåne, enligt Lantmännen.

Gödselpriset är helt avgörande för spannmålsbönder. Det står för upp till hälften av kostnaden för att producera ett hektar höstvete, enligt Johannes Åkerblom. En annan tung post som nu blir ännu tyngre av Irankriget är dieselpriset, då lantbruksutrustning till stor del körs på detta bränsle.