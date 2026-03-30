Vinterskador, diesel- och gödselproblem för bönder
Pressade spannmålspriser och de värsta vinterskadorna på höstsådden på kanske 15 år ställer till det för svenska bönder.
Ovanpå det står de nu inför en prischock på gödsel och diesel, varnar Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen.
Spannmålspriserna trycks nedåt av fjolårets storskörd. Det gör den ekonomiska kalkylen svår att få ihop när stora vinterskador på höstsådden nu ska åtgärdas samtidigt som gödsel- och dieselpriser skenar iväg uppåt till följd av Irankriget, enligt Johannes Åkerblom.
Dör kölddöden
För att hitta större vinterskador på den svenska höstsådden får man gå tillbaka till 2010 och 2011, bedömer Lantmännen – ett kooperativ som ägs av cirka 17 000 svenska lantbrukare, med varumärken som Axa och Kungsörnen ute i butikshyllorna.
Vår bedömning nu är att i de värst drabbade områdena i västra Sverige så är det kanske 20–25 procent av grödan, den höstsådda grödan, som behöver ersättas med en vårsådd gröda, säger Åkerblom om vinterskadorna.
Hård kyla, inget snötäcke och kraftig blåst, då blir det liksom som en frystorkning, så att grödan dör kölddöden helt enkelt, förklarar han.
Höstsådderna i Sörmland, Värmland och Närke är också tydligt vinterskadade, medan det ser bättre ut i Halland och Skåne, enligt Lantmännen.
Gödselpriset är helt avgörande för spannmålsbönder. Det står för upp till hälften av kostnaden för att producera ett hektar höstvete, enligt Johannes Åkerblom. En annan tung post som nu blir ännu tyngre av Irankriget är dieselpriset, då lantbruksutrustning till stor del körs på detta bränsle.
Slår mot allt
Priset på den gödsel som svenska bönder primärt använder – mineralgödsel med 27 procent kväve och 4 procent svavel (NS 27-4) – har sedan sommaren 2025 rusat uppåt med 60 procent. Andra gödseltyper har gått upp ännu mer i pris, enligt Åkerblom.
Många bönder har redan köpt in den gödsel de ska ha för vårsådden 2026.
Jag har för svensk del en större oro för vårbruket 2027 än årets vårbruk, säger Åkerblom.
Alla spannmålsprodukter, som vete, korn och havre, påverkas.
I nästa steg så blir det ju också animalierna, för det är klart att det krävs en skörd för att bärga grovfoder som kan bli mat till kor, samt foderspannmål till grisar och fjäderfä. Så i förlängningen slår det mot hela livsmedelssystemet även om första smällen tas av växtodlare, tillägger han.
Det hårda vintervädret – särskilt i Västsverige – med hård kyla, kraftig blåst och uteblivet snötäcke har frystorkat sönder en ovanligt stor del av det som såddes på svenska åkrar i höstas.
För bönder med skadad höstsådd finns tre alternativ:
Antingen kör man upp hela höstsådden och etablerar en ny gröda.
Alternativ två är en kompromiss, där man fyller på med ny gröda på skadade partier.
Ett tredje alternativ är att nöja sig med vad man får från den uttunnade höstsådden, för att slippa nya kostnader som uppstår om man ger sig ut och sår på nytt i vår.
Källa: Lantmännen