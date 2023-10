Vinterkylan blir Ukrainas nästa vapen

Agtira är ett svenskt börslistat foodtech bolag som just nu genomför en företrädesemission. Bolaget vill ta in cirka 80 miljoner kronor och står inför ett intressant skifte. Titta på videon nedan för att ta reda på varför vd Erik Jonuks ser positivt på bolagets framtida utveckling. I intervjun med Dagens PS programledare Kajsa Söderberg förtydligar …

Gjorde inte som USA sade

Genom stora minfält och tre försvarslinjer och luftunderstöd samt ett enormt artilleriunderstöd lyckades Rysslands styrkor stoppa den ursprungliga planen, som Natoländerna förberett Ukraina på.

Istället gjorde man precis tvärt om: Ukraina har med små specialförband och artilleriunderstöd angripit Ryssland längs med hela fronten. Genom angreppen har man blottat de svagaste delarna av försvaret, och sedan fokuserat styrkor på att slå in kortare kilar i just de delarna av länen Zaporizjzja och Donetsk, som efter månader av strider fortfarande kontrolleras av Ryssland till största del.

Vinterkylan närmar sig

Från och med slutet på november kommer markrörelser i Ukraina vara begränsade av säsongsbetonat kraftigt regn och lervälling. Vägar och åkrar blir till gyttja i december. Även slagfälten – de en gång så bördiga åkermarkerna i södra Ukraina som nu fyllts till bredden av minor, pansarvagnsdiken och maskingevärsnästen och ständigt bevakade av drönare och portabla radarsystem, förvandlas till lera.

Men efter att leran fryser till is kan stridsoperationerna återupptas.

”Ukrainska myndigheter uttrycker en avsikt att öka tempot i motoffensiv operationer och utnyttja det kalla väderförhållandet”, skriver försvarsinstitutet ISW.

Så var även fallet under fjolårets vinter: Striderna fortsatte under den leriga säsongen och Ukraina satte in motoffensiva operationer när leran frös till is.

