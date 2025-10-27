Dagens PS
Viktig seger för Trumps allierade

Argentinas president stärker sin ställning
”I am the king” sjöng Javier Milei studsande på scenen i Argentina efter söndagens val. Det är han visserligen inte men stärkt i sin roll som president. (Foto: Rodrigo Abd/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Argentinas president Javier Mileis parti säkrade en stor seger i Argentinas mellanårsval under söndagen, något som välkomnas i USA.

Brasilien är Latinamerikas största ekonomi, Argentina den näst största om än långt efter Brasilien.

Men när Brasilien markerar självständighet mot USA, vill segla upp som en ekonomisk stormakt av egen kraft och dessutom vårdar relationerna till Kina, blir Argentina en viktig partner för USA och dess regent Donald Trump.

Trump gratulerade direkt

Det var alltså ingen överraskning att Trump var snabbt ute med gratulationer till Argentinas president Javier Milei efter söndagens val, konstaterar Financial Times.

“Grattis till president Javier Milei till hans jordskredsseger i Argentina. Han gör ett fantastiskt jobb! Vårt förtroende för honom var motiverat av Argentinas folk”, skrev Trump på Truth Social på måndagen.

Trump kom Milei till hjälp inför valet med ett räddningspaket för den krisande ekonomin och USA:s finansminister Scott Bessent har lovat upp till 40 miljarder dollar i stöd till Argentina.

Hittills har USA lagt ungefär 2 miljarder dollar på att stödja peson, enligt ekonomers uppskattningar.

Ett stort tack till folket. President Javier Mileis parti tog hem 64 av de 127 platser i parlamentet som stod på spel i söndagens mellanårsval. (Foto: Rodrigo Abd/AP-TT)
Står för en annan politik

Det lite udda är att Milei i grund står för en helt annan politik än Trump. Libertianen och frimarknadsförespråkaren står på tvärs mot hela den statsreglerade ekonomi som USA:s auktoritäre regent nu bygger i rekordfart.

Men Argentina är en allierad och då kvittar såna saker, för som Kinas tidigare diktator Deng Xiaoping sade;

”Det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit, så länge den fångar möss”.

Javier Mileis parti fick i söndagens mellanårsval 40,7 procent av rösterna, oppositionens
allians 31,7 procent i ett val med ett deltagande av 68 procent av de röstberättigade.

“I dag är helt klart en historisk dag för Argentina”, sade Milei till jublande anhängare.

”Det argentinska folket beslutade att lämna 100 år av dekadens bakom sig och att fortsätta på vägen mot frihet, framsteg och tillväxt”.

Tog hem 64 av 127 platser

Ungefär hälften av de 257 platserna i Argentinas underhus var aktuella i söndagens mellanårsval. Mileis parti tog hem 64 av de 127 tillgängliga mandaten.

”Argentina har gett Milei ett mycket kraftfullt stöd, och han har nu en stor möjlighet att infria sina löften”, konstaterar Sergio Berensztein, en argentinsk politisk konsult.

Han noterade dock att presidenten “fortfarande behöver visa flexibilitet, ödmjukhet och förmåga att göra överenskommelser med oppositionen” för att genomföra viktiga arbetsmarknads- och skattereformer, eftersom hans parti inte når majoritet i båda kongressens kamrar.

Sådana realiteter verkade dock inte bekymra Javier Milei, tidigare medlem av ett Stones-coverband, som studsade runt på scenen söndag och sjöng ”I am the king” innan han höll sitt segertal.

