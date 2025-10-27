Viktig seger för Trumps allierade

Brasilien är Latinamerikas största ekonomi, Argentina den näst största om än långt efter Brasilien.

Men när Brasilien markerar självständighet mot USA, vill segla upp som en ekonomisk stormakt av egen kraft och dessutom vårdar relationerna till Kina, blir Argentina en viktig partner för USA och dess regent Donald Trump.

Trump gratulerade direkt

Det var alltså ingen överraskning att Trump var snabbt ute med gratulationer till Argentinas president Javier Milei efter söndagens val, konstaterar Financial Times.

“Grattis till president Javier Milei till hans jordskredsseger i Argentina. Han gör ett fantastiskt jobb! Vårt förtroende för honom var motiverat av Argentinas folk”, skrev Trump på Truth Social på måndagen.

Trump kom Milei till hjälp inför valet med ett räddningspaket för den krisande ekonomin och USA:s finansminister Scott Bessent har lovat upp till 40 miljarder dollar i stöd till Argentina.

Hittills har USA lagt ungefär 2 miljarder dollar på att stödja peson, enligt ekonomers uppskattningar.

