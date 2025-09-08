Vi läser allt mindre – och blir bara dummare

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Snabba kickar istället

I takt med att våra hjärnor matas med snabba belöningar genom sociala medier har många tappat tålamodet och den närvaro som faktiskt krävs för att ta sig igenom en bok – det kanske händer något roligare på mobilen under tiden.

Att vi läser mindre är inte bara dåligt för bokutgivarna, det gör oss faktiskt dummare enligt forskare eftersom många numera har ett knapert ordförråd genom det eviga scrollandet, enligt The Economist.

Kortare meningar

Moderna böcker har anammat de nya tiderna och gjort meningar kortare, enligt undersökningar från The Economist.

Meningarna är även lättare att förstå, och inte så invecklade som de kunde vara i äldre litteratur.

Förutom att vi läser mindre så läser vi allt sämre, vilket många exempel visar hos studenter.

Många klagar på att det kostar för mycket att köpa böcker, men faktum är att det genom århundradena var betydligt dyrare att köpa böcker än det är idag.

Orkar inte bry sig

Sanningen är nog snarare att de flesta som nobbar böcker inte bryr sig om att läsa i dagens samhälle.

I slutändan måste det komma från dig själv, en vilja att dyka ner i nya böcker och utveckla ordförrådet och lära sig nya saker.

Eller som den brittiske författaren Charles Dickens utryckte det hela: “Läsning är inte bara ett verktyg, det är också ett av livets stora nöjen.”

