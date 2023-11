Världens största djur har återvänt till sin hemvist

Blåvalar fångades på bild vid Seychellerna både 2020 och 2021 och ett års inspelningar under vattnet avslöjar att de tillbringar flera månader i området, det rapporterar BBC.

Enligt forskare innebär det att de kanske förökar sig där och de beskriver upptäckten som en vinst för artbevarandet.

Använde en ljudfälla

Forskarna fixerade en “ljudfälla” på havsbotten, nära Sceychellerna. Den var utrustad med en undervattensmikrofon, batterier samt inspelningsenheter och fick sitta kvar i ett år.

Ljudfällan spelade in ljud under 15 minuter varje timme, varje dag. Några timmar varje dag, under en månadslång expedition, lyssnade även forskarna själva under vattnet med en undervattensmikrofon.

“Vi hörde anmärkningsvärda saker, knäppande från spermvalar tusentals fot ner och delfiner som ekolokaliserade och kommunicerade, men tyvärr inga blåvalar”, säger Chris Watson, som var ljudinspelningsspelare på resan, till BBC.