Förhandlingar om vapenvila i kriget i Ukraina pågår och när USA talar om framsteg och Ryssland om vilja till fred, så har Ukraina och president Volodymyr Zelenskyj hävdat att Ryssland i själva verket planerar en ny offensiv i och mot Ukraina.



Nu ser det ut som om sanningen i så motto kommer från Ukraina. The Telegraph skriver att Ryssland och Vladimir Putin beordrat att ytterligare 160 000 soldater ska inkallas till den ryska armén fram till midsommar.

Putin ”planerar att utöka”

”Den rekordhöga värnpliktsrekryteringen tyder på att Ryssland planerar att öka sina led efter månader av ihållande förluster i försöken att fördriva de sista av Kievs trupper från Kursk och fortsätta avancera i östra Ukraina”, skriver den brittiska tidningen.

Ryska män i åldern 18-30 år kan värvas till den obligatoriska militärtjänstgöringen genom inkallelser vid två tillfällen per år, en under våren och en under hösten.

Vid varje tillfälle där Ryssland utökat sin armé de senaste åren har försvarsdepartementet hävdat att det inte finns någon koppling till konflikten i Ukraina och påstått att de nya värnpliktiga inte ska skickas ut i aktiv strid.