Det börjar bli allt tuffare för USA:s flotta att hantera konflikter utomlands. Experter menar att det kan få konsekvenser.
USA:s flotta är nära bristningsgränsen – fartyg får inte gå iland
USA:s flotta pressas allt hårdare av de militära insatserna i Mellanöstern.
Över 20 amerikanska örlogsfartyg befinner sig för närvarande i regionen, där de bland annat deltar i blockaden av iranska hamnar och eskorterar kommersiella fartyg.
Koncentrationen av amerikansk sjömakt är en av de största på två decennier.
Varit ute mycket länge
Två hangarfartygsgrupper och den amfibiska styrkan kring USS Boxer ingår, tillsammans med mer än ett dussin jagare utrustade med kryssningsrobotar.
Men den omfattande insatsen blottlägger samtidigt problem i den amerikanska flottan, enligt en analys i The National Interest.
Där menar man att flottan är för liten och gammal för att kunna upprätthålla ett så högt tempo under längre tid utan att det får konsekvenser för både personal och materiel.
Hangarfartyget USS Abraham Lincoln har exempelvis varit till sjöss i mer än ett halvår utan ett enda hamnanlöp, skriver CNN.
Fartyget lämnade San Diego i november 2025 och gjorde endast ett kort stopp på Guam i december innan den långa perioden till sjöss fortsatte.
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Behöver fler fartyg än man tror
Problemen blir särskilt tydliga i Hormuzsundet, där USA försöker skydda den internationella sjöfarten efter ökade spänningar med Iran.
Den amerikanska flottans högsta operativa chef, amiral Daryl Caudle, har varnat för att eskortuppdrag genom ett omstritt Hormuzsund kan överstiga flottans kapacitet.
Att upprätthålla en omfattande militär närvaro till sjöss kräver samtidigt betydligt fler fartyg än de som befinner sig i stridsområdet.
Fartyg måste regelbundet tas ur tjänst för underhåll och reparationer, medan besättningar behöver utbildning, vila och återhämtning. För varje fartyg som är operativt krävs därför en större logistisk apparat.
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Sårbarheten har ökat
Enligt analysen har årtionden av begränsade investeringar och förändrade prioriteringar inom amerikansk försvarspolitik gjort flottan mer sårbar.
Problemet kan dessutom förvärras. Iran väntas prioritera förmågor som kan hota sjöfarten, bland annat minor, landbaserade robotar samt drönare till sjöss och i luften.
Även Huthirörelsen kan få en större roll i att störa trafiken kring Bab al-Mandab.
Samtidigt har billiga drönare gjort det enklare för mindre aktörer att störa global handel.
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