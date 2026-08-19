USA:s flotta är nära bristningsgränsen – fartyg får inte gå iland

Koncentrationen av amerikansk sjömakt är en av de största på två decennier.

Varit ute mycket länge

Två hangarfartygsgrupper och den amfibiska styrkan kring USS Boxer ingår, tillsammans med mer än ett dussin jagare utrustade med kryssningsrobotar.

Men den omfattande insatsen blottlägger samtidigt problem i den amerikanska flottan, enligt en analys i The National Interest.

Där menar man att flottan är för liten och gammal för att kunna upprätthålla ett så högt tempo under längre tid utan att det får konsekvenser för både personal och materiel.

Hangarfartyget USS Abraham Lincoln har exempelvis varit till sjöss i mer än ett halvår utan ett enda hamnanlöp, skriver CNN.

Fartyget lämnade San Diego i november 2025 och gjorde endast ett kort stopp på Guam i december innan den långa perioden till sjöss fortsatte.

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