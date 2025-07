USA och Kina på plats i Rosenbad för tullsamtal

USA:s finansminister Scott Bessent och Kinas vice premiärminister He Lifeng kommer att mötas under ett tvådagarsmöte i Stockholm. Utanför Rosenbad i centrala Stockholm har flera internationella medier samlats och polis har satt upp stängsel kring byggnaden.

Dessutom bevakas delar av centrala Stockholm av drönare fram till onsdagen och många polisbilar syntes på måndagen cirkulera i området.

Sverige en bra plats

Kinas vice premiärminister He Lifeng anlände till Rosenbad vid 14-tiden, och den amerikanska delegationen rullade in strax därefter. Båda möttes av statsministern Ulf Kristersson, som samtalade en stund med Scott Bessent innan de begav sig in.

“Sverige är en bra plats för den här typen av dialog”, sade Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms handelskammare, inför mötet som han anser stärker Sveriges redan befintliga varumärke som en bra plats för internationella samtal.

Lika positiv var USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer.

“Vi går in i förhandlingarna med en stark hand, efter att ha slutit avtal med EU, Japan och flera andra”, sade han till amerikanska MSNBC tidigare på måndagen.

Trump: Nära avtal

USA:s president Donald Trump säger att USA är nära ett avtal med Kina inför dagens möte.

“Vi har mer eller mindre kommit överens om ett avtal med Kina, men vi får se hur det går”, sade Trump under söndagen i samband med mötet med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Enligt Trump ska tullsatserna hamna på de lägre delen av skalan då USA ”inte vill skada någon”.

Under helgen kom USA och EU överens om amerikanska importtullar på 15 procent på varor från EU, inklusive bilar som tidigare hade högre tullar.