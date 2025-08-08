Dagens PS
Världen

Tyskland stoppar vapenexport till Israel

Friedrich Merz
Friedrich Merz. Bild från i slutet av juli. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Tyskland stoppar export till Israel av vapen som kan användas i Gaza, meddelar förbundskansler Friedrich Merz. Landet står för en tredjedel av Israels sammanlagda vapenimport.

”Under dessa omständigheter tillåter förbundsregeringen tills vidare ingen utförsel av militär utrustning som kan komma att användas i Gazaremsan”, heter det i en kommuniké från Merz som citeras i tyska medier.

Det är oklart exakt vilken krigsmateriel som omfattas av begränsningen, men av Israels sammanlagda vapenimport 2020-2024 står Tyskland för omkring en tredjedel – bara USA säljer mer vapen till Israel än Tyskland. Det framgår av statistik från fredsforskningsinstitutet Sipri.

Merz vicekansler, socialdemokraten Lars Klingbeil, välkomnar beskedet och kallar det humanitära lidandet i Gaza ”outhärdligt”.

På frågan om det är aktuellt att även Sverige ska stoppa vapenexport till Israel säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) i en skriftlig kommentar till TT:

”Sverige har en restriktiv syn på export av krigsmateriel till Israel. I praktiken har inga tillstånd lämnats sedan 1950-talet, med undantag för följdleveranser av sådan materiel som inte ansågs vara krigsmateriel vid den ursprungliga affären”.

Kräver omedelbart stopp

Hon delar även omvärldens upprördhet över Israels nya plan att ockupera Gaza stad.

“Jag ser med mycket stor oro på det beslut som Israels regering har fattat”, säger hon till SVT Nyheter.

“Jag har tidigare upprepat att alla försök att annektera, förändra eller reducera Gazas territorium skulle strida mot folkrätten.”

Även flera världsledare reagerar på Israels nya plan.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kritiserar Israels plan att ockupera Gaza stad men nämner inget om det tyska vapenstoppet.

”Den israeliska regeringens beslut att ytterligare utvidga sin militära operation i Gaza måste omprövas”, skriver hon på X och uppmanar samtidigt till att Hamas släpper gisslan och att humanitär hjälp ges full tillgång till Gaza.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer skriver i ett uttalande att ”denna åtgärd kommer inte att göra någonting för att avsluta denna konflikt eller för att hjälpa gisslan att bli fri”.

”Skulle strida mot folkrätten”

FN:s människorättschef Volker Türk är starkt kritisk:

”Planen går helt emot Internationella domstolens domslut att Israel måste avsluta sin ockupation så snart som möjligt”, säger Türk i en kommuniké.

Kina uttrycker också oro. Israel måste ”omedelbart upphöra med dessa farliga åtgärder”, skriver en talesperson för utrikesdepartementet i Peking. ”Gazaremsan tillhör det palestinska folket, och går inte att avskilja från det palestinska territoriet”.

