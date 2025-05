Tyska målet: Tre dagars helg för alla

Det är den nye tyske förbundskanslern Friedrich Merz och hans regering som är inne och funderar kring arbetstid och arbetsvecka.

Grundtanken i resonemanget är att man, i stället för åtta timmar per dag fem dagar i veckan, ska kunna arbeta fyra dagar och då tio timmar dagen. Same same but different, alltså.

I en tysk opinionsundersökning, tillförlitlig eller ej, säger 38 procent av de svarande att de är för en fast arbetsvecka, skriver Merkur.

38 procent vill ha en sådan vecka, med möjlighet att fördela de 40 timmarna på färre dagar, medan 20 procent är negativa och 37 procent inte tar ställning alls i frågan.

Mer flexibel arbetstid och längre helg

De som är för veckoarbetstid i stället för fastställd dagarbetstid motiverar det med att det blir mer flexibelt och ger möjlighet till långhelg. Det är ett argument 82 procent av de positiva påpekar.

44 procent av de positiva menar att det även är mer flexibelt för arbetsgivarna, eftersom de då inte blir bundna av den i dag lagstadgade maximala arbetstiden på åtta timmar per dag.

Som lagen i Tyskland ser ut är åtta timmar max. Undantag är okej i så motto att arbetsdagar på tio timmar accepteras om den anställde inte arbetat mer än åtta timmar i snitt per arbetsdag de senaste 24 veckorna.

Inom EU finns ingen maximal daglig arbetstid, i stället en maximal arbetstid per vecka.

EU-regeln är att anställda får arbeta högst 48 timmar per sjudagars-period, inklusive övertid.

