Tusk rasar mot ungersk läcka: "Ingen överraskning"

Tusk uppger att misstankar om liknande agerande har funnits under en längre tid.

Påverkar de andra ledarna

Enligt rapporten som Washington Post refererar till ska Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó vid upprepade tillfällen ha kontaktat sin ryske motsvarighet Sergei Lavrov under pauser i EU-möten för att informera om pågående diskussioner.

Uppgifterna bygger på anonyma källor inom europeisk säkerhetstjänst och har inte bekräftats av oberoende uppgifter.

Enligt Tusk påverkar det hur vissa ledare väljer att agera i känsliga sammanhang, bland annat genom att vara mer återhållsamma i vad de delar under möten.

”Det här borde inte komma som en överraskning för någon”, säger han, enligt Politico.