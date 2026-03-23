Har Ryssland fått information direkt från EU-möten av Ungern? Det hävdas i nya uppgifter som Polens premiärminister Donald Tusk inte förvånas av.
Tusk rasar mot ungersk läcka: "Ingen överraskning"
Nyligen kom uppgifter om att Ungerns utrikesminister kan ha delat känslig information med Ryssland under EU-toppmöten.
Det har fått Polens premiärminister Donald Tusk att reagera starkt.
Tusk uppger att misstankar om liknande agerande har funnits under en längre tid.
Påverkar de andra ledarna
Enligt rapporten som Washington Post refererar till ska Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó vid upprepade tillfällen ha kontaktat sin ryske motsvarighet Sergei Lavrov under pauser i EU-möten för att informera om pågående diskussioner.
Uppgifterna bygger på anonyma källor inom europeisk säkerhetstjänst och har inte bekräftats av oberoende uppgifter.
Enligt Tusk påverkar det hur vissa ledare väljer att agera i känsliga sammanhang, bland annat genom att vara mer återhållsamma i vad de delar under möten.
”Det här borde inte komma som en överraskning för någon”, säger han, enligt Politico.
Tillbakavisar uppgifterna
Från ungerskt håll avfärdas anklagelserna bestämt. Szijjártó har kallat uppgifterna falska och menar att de är politiskt motiverade.
Han kopplar rapporteringen till den inrikespolitiska situationen i Ungern, där regeringen står inför ett viktigt val.
Kontroversen har ytterligare trappats upp av uttalanden från Radosław Sikorski, som hänvisat till uppgifterna och antytt att de kan förklara tidigare spänningar inom EU-samarbetet.
Även Ungerns opposition har reagerat kraftigt. Oppositionsledaren Péter Magyar har beskrivit anklagelserna som mycket allvarliga och menar att de, om de stämmer, skulle innebära ett svek mot både Ungern och Europa.
Finns uppgifter om ett iscensatt attentat
Samtidigt innehåller rapporten ytterligare uppgifter om att rysk underrättelsetjänst ska ha övervägt att iscensätta ett attentat mot Ungerns premiärminister Viktor Orbán i syfte att påverka det politiska läget inför valet. Även dessa uppgifter är obekräftade.
Händelsen sätter fokus på de redan ansträngda relationerna mellan EU och Ryssland samt på interna spänningar inom unionen.
Frågor om lojalitet, säkerhet och informationshantering riskerar att få ökad betydelse, särskilt i ett läge där flera medlemsländer står inför viktiga politiska avgöranden.
Debatten väntas fortsätta i takt med att fler detaljer eventuellt framkommer och i skuggan av det kommande valet i Ungern.
