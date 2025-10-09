Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Turister flockas till Ryssland – lockas av låga priser

ryssland
Även om turister från väst inte längre besöker Ryssland i samma utsträckning finns det gott om resenärer som vill se sevärdheterna i Moskva. (Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Få européer besöker numera Ryssland efter invasionen av Ukraina. Men det finns andra som gärna tar en tur till landet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ryssland har på kort tid seglat upp som en ny semesterdestination.

Men det är inte västvärldens resenärer som väljer en semester i landet.

Istället har turister från Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait blivit allt mer förtjusta i att semestra på rysk mark, skriver Financial Times.

Fyrfaldig ökning

Efter år av västliga sanktioner har Moskva vänt sig till Mellanöstern för att fylla tomrummet av uteblivna besökare och locka nya grupper av resenärer.

Resultatet är ett snabbt växande inflöde av gulfturister som drivs av lägre priser, lättare visumregler och ett massivt inflöde av marknadsföring via sociala medier.

Enligt den ryska turistnäringen har besöken från Gulfstaterna mer än fyrdubblats mellan 2019 och 2024.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Har arbetat nära Saudiarabien

Särskilt stark har tillväxten varit från Saudiarabien, där antalet besökare ökade sex gånger mellan 2023 och 2024.

ANNONS

Den utvecklingen sker parallellt med ett närmande mellan Moskva och Riyadh, där turism numera utgör en del av det bredare diplomatiska samarbetet. Ett avtal om visumfrihet mellan länderna är nära förestående, skriver statsägda Saudi Press.

Flygbolagen har snabbt följt efter. Det saudiska lågprisbolaget Flynas började i augusti trafikera sträckan Riyadh–Moskva tre gånger i veckan.

Flygbolagen möter efterfrågan

Även Saudia planerar att öppna fler linjer till den ryska huvudstaden. Från Förenade Arabemiraten expanderar Air Arabia med säsongsflyg till Jekaterinburg.

Turisterna lockas både av Rysslands kulturarv och av en prisnivå som är lägre än i traditionella europeiska semestermål.

Arkitektur, historiska sevärdheter och palats i Moskva och Sankt Petersburg har blivit populära inslag på resorna.

Spenderar mer i Ryssland

Hotellbokningar från Mellanöstern har ökat markant. Enligt den ryska bokningssajten Ostrovok steg efterfrågan från regionen med en tredjedel under första halvåret 2025, skriver FT.

Gäster från Gulfstaterna spenderar dessutom i genomsnitt mer per natt än europeiska resenärer och väljer i stor utsträckning fyrstjärniga eller femstjärniga hotell.

ANNONS

Nya nischade upplevelser har också blivit en del av utbudet.

Måste ha med kontanter

Vissa turister lockas av vinterresor med kylan som attraktion, medan andra bokar paket med militärprägel som inkluderar körning i stridsvagnar och övningar med ryskt vapenmateriel.

Resandet sker dock inte utan utmaningar. Västerländska betalningssystem fungerar inte längre i Ryssland, vilket tvingar turister att resa med kontanter.

Dessutom påverkar störningar i GPS-signaler digitala tjänster som kartappar och taxiappar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandSaudiarabienTurism
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David och Emma
Spela klippet
Börs & Finans

Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar”

09 okt. 2025
ANNONS
ANNONS