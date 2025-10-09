Turister flockas till Ryssland – lockas av låga priser

Ryssland har på kort tid seglat upp som en ny semesterdestination.

Men det är inte västvärldens resenärer som väljer en semester i landet.

Istället har turister från Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait blivit allt mer förtjusta i att semestra på rysk mark, skriver Financial Times.

Fyrfaldig ökning

Efter år av västliga sanktioner har Moskva vänt sig till Mellanöstern för att fylla tomrummet av uteblivna besökare och locka nya grupper av resenärer.

Resultatet är ett snabbt växande inflöde av gulfturister som drivs av lägre priser, lättare visumregler och ett massivt inflöde av marknadsföring via sociala medier.

Enligt den ryska turistnäringen har besöken från Gulfstaterna mer än fyrdubblats mellan 2019 och 2024.