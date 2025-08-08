Lukasjenko: Planerar inte ställa upp i nästa val

Samtidigt är presidenten aningen kryptisk i sitt uttalande.

“Nej, jag planerar ingenting nu, jag planerar inget. Det enda jag kan unna mig själv, och det har jag inte heller sagt högt, är: lyssna, Trump är snart 80 och han ser bra ut”, säger han i en intervju publicerad på statligt styrda belarusiska nyhetsbyrån Belta.

De senaste presidentvalen i Belarus har av omvärlden dömts ut som riggade i Lukasjenkos favör. Nästa val väntas först 2030.

Den 70-årige presidenten är en av Rysslands ledare Vladimir Putins närmaste allierade och har styrt Belarus alltmer auktoritärt sedan 1994. Han omvaldes så sent som i januari, men även det valet har allmänt dömts ut som orättvist.