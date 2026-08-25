Tre bokstäver styr hela flygresan – så fungerar flygplatskoderna

ARN är enkelt – DXB lite krångligare

Grundprincipen är lätt att förstå. Flygplatsen får helst tre bokstäver som påminner om staden eller flygplatsens namn.

Amsterdam blev AMS, Frankfurt FRA och Dublin DUB.

Stockholm Arlanda fick ARN efter Arlanda, medan Paris Charles de Gaulle blev CDG efter generalen och presidenten som flygplatsen är döpt efter.

Men sedan börjar problemen.

När Dubai skulle få sin kod var DUB redan upptaget av Dublin. Resultatet blev DXB. Det ser kanske märkligt ut, men har med åren blivit ett varumärke i sig.

Samma sak gäller LAX i Los Angeles och JFK i New York. Där har bokstavskombinationen nästan blivit lika känd som själva flygplatsnamnet.

Därför börjar flygresan i Kanada på Y

Kanada är ett kapitel för sig.

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Många stora kanadensiska flygplatser har koder som börjar på Y, exempelvis YVR i Vancouver och YOW i Ottawa.

Förklaringen ligger i ett äldre system där platser med väderstation fick ett Y framför den tidigare tvåbokstavskoden.

Resultatet är logiskt om man känner historien. För alla andra ser det mest ut som att Kanada bestämde sig för att göra livet lite svårare.

Koderna byts nästan aldrig

IATA betraktar flygplatskoder som i princip permanenta. Det finns goda skäl. En kod är inbyggd i tusentals datasystem, tidtabeller och bokningsmotorer världen över.

Men ibland sker förändringar.

Bangkok är ett klassiskt exempel. Den gamla internationella flygplatsen Don Mueang hade tidigare koden BKK. När den nya Suvarnabhumi Airport öppnade 2006 tog den över BKK, medan Don Mueang fick DMK.

New Yorks JFK är ett annat. Flygplatsen hette tidigare Idlewild och hade koden IDL. Efter mordet på president John F. Kennedy 1963 döptes flygplatsen om och fick den numera världsberömda koden JFK.

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Nästa gång väskan försvinner någonstans mellan ARN och JFK kan man alltså åtminstone trösta sig med att de tre bokstäverna på bagagetaggen är resultatet av nästan hundra års flyghistoria.