Tesla-analytikern: Elon Musk sviker investerarna

Det konstaterar Dan Ives, analytiker på Wedbush och en av Teslas största tjurar, skriver Business Insider och hänvisar till ett inlägg från Ives på söndagen:

“Att Musk dyker djupare in i politiken och nu försöker ta sig an Beltway-etablissemanget är exakt motsatt riktning som Teslas investerare/aktieägare vill att han ska ta under denna avgörande period för Teslas historia”.

Analytikern: Elon Musk utmattar investerarna

Han förklarar att många investerare i Tesla känner utmattning över att Elon Musk bildar nytt parti och lägger mer tid på politiken när han i stället borde ha all fokus på att styra upp Tesla.

Att han fortsätter reta upp USA:s president Donald Trump är ytterligare ett orosmoment, menar Ives och pekar på en alltmer utbredd rädsla hos investerarna för Teslas framtid på grund av Elon Musks politiska utspel.

Dan Ives synpunkter kom som ett direkt svar på Elon Musks besked på lördagen att han nu skapat ett nytt parti, detta ska enligt Musk ge amerikanarna friheten tillbaka.

