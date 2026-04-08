600 000 människor passerar Slussens busshållplats i Stockholm varje dag. Ändå fungerar det som en tillfällig byggarbetsplats från ett mindre lyckat EU-projekt. Slussens tillfälliga bussterminal får nu underkänt av resenärerna – och tålamodet är på väg att ta slut.
Sveriges sämsta busshållplats är också den största
En knutpunkt som blivit en flaskhals
Slussen är tänkt att vara Stockholms pulsåder. I stället har bussterminalen blivit något som mer liknar en provisorisk hinderbana. En ny undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Stockholms Handelskammare, visar att resenärerna inte bara är missnöjda – de är ganska eniga i sitt missnöje.
Åtta av tio ger underkänt till hur smidigt det är att byta mellan bussar och tunnelbana. Det är inte subtil kritik. Det är ett kollektivt ”det här fungerar inte”.
Endast tolv procent tycker att terminalen känns trevlig och trygg. Sex procent anser att utbudet av service är bra. Det är siffror som normalt reserveras för skolmatsalar med fiskgratäng på menyn tre dagar i rad.
Konkurrensverket: Hård kritik mot Stockholm
Konkurrensverket kommer med allvarlig kritik mot Stockholms kommun. Det handlar om nya bussterminalen i Katarinaberget. Riskfyllda entreprenadstrategier,
20 minuter som försvinner varje dag
Den tillfälliga lösningen, som infördes 2024, skulle vara just tillfällig. Problemet är att ”tillfälligt” i Stockholm ofta betyder ”tills alla har glömt hur det var innan”.
Flytten av terminalen har förlängt restiderna för tusentals pendlare från Nacka och Värmdö. Upp till 20 minuter extra per dag. På ett år motsvarar det flera dygn av livstid – spenderade på att gå i tunnlar, vänta vid övergångar och undra var bussen egentligen stannar.
Bytestiderna har blivit 7 till 11 minuter längre beroende på riktning. Det låter kanske inte dramatiskt. Men i kollektivtrafik är minuter hårdvaluta, rapporterar utmärkta Bussmagasinet.
Trångt, stökigt och otryggt
Resenärerna beskriver terminalen med ord som ”trång”, ”stökig” och ”otrygg”. Det är inte direkt ord man vill höra om en plats där hundratusentals människor passerar varje dag.
70 procent ger låga betyg för trygghet och trivsel. Det är en signal som borde få vilken trafikplanerare som helst att sätta kaffet i halsen.
Carl Bergkvist på Stockholms Handelskammare sammanfattar det krasst: det här är ett underbetyg för en av stadens viktigaste bytespunkter. Och det är svårt att argumentera emot.
Sju miljarder och fortfarande inte klart
Den permanenta lösningen – bussterminalen i Katarinaberget – skulle ha öppnat 2023. Nu talas det om sent i höst.
Under tiden har kostnaderna gjort en resa som ingen pendlare skulle acceptera. Från 1,4 miljarder kronor till runt sju miljarder. Det är en utveckling som får vilken budget som helst att framstå som ett löst förslag.
