Sveriges sämsta busshållplats är också den största

20 minuter som försvinner varje dag

Den tillfälliga lösningen, som infördes 2024, skulle vara just tillfällig. Problemet är att ”tillfälligt” i Stockholm ofta betyder ”tills alla har glömt hur det var innan”.

Flytten av terminalen har förlängt restiderna för tusentals pendlare från Nacka och Värmdö. Upp till 20 minuter extra per dag. På ett år motsvarar det flera dygn av livstid – spenderade på att gå i tunnlar, vänta vid övergångar och undra var bussen egentligen stannar.

Bytestiderna har blivit 7 till 11 minuter längre beroende på riktning. Det låter kanske inte dramatiskt. Men i kollektivtrafik är minuter hårdvaluta, rapporterar utmärkta Bussmagasinet.

Det som skulle vara en tillfällig lösning har blivit en daglig flaskhals.

Trångt, stökigt och otryggt

Resenärerna beskriver terminalen med ord som ”trång”, ”stökig” och ”otrygg”. Det är inte direkt ord man vill höra om en plats där hundratusentals människor passerar varje dag.

70 procent ger låga betyg för trygghet och trivsel. Det är en signal som borde få vilken trafikplanerare som helst att sätta kaffet i halsen.

Carl Bergkvist på Stockholms Handelskammare sammanfattar det krasst: det här är ett underbetyg för en av stadens viktigaste bytespunkter. Och det är svårt att argumentera emot.

Sju miljarder och fortfarande inte klart

Den permanenta lösningen – bussterminalen i Katarinaberget – skulle ha öppnat 2023. Nu talas det om sent i höst.

Under tiden har kostnaderna gjort en resa som ingen pendlare skulle acceptera. Från 1,4 miljarder kronor till runt sju miljarder. Det är en utveckling som får vilken budget som helst att framstå som ett löst förslag.

