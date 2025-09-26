Svenske miljardären som pantar burkar

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Påverkad av faderns bortgång

Beslutet att lämna vd-stolen och i stället bli styrelseordförande har bland annat med Erik Selin fars, Kjell Selin, bortgång tidigare i år.

”Innan pappa gick bort tänkte jag att jag kan ha det här uppdraget på obestämd tid. När mamma gick bort för tidigt, i cancer, var det ju mer tragiskt. Men det hände ju inte omedelbart och det var en onaturlig död, det var inte av ålder utan av en sjukdom.”

”Men jag började tänka efter nu. Jag kommer att ha varit vd i 21 år. Ska jag fortsätta i 21 år till, då är jag 80 år – och det kanske man inte blir. Så det kom liksom ´in my face´.”

Om de tre barnen ska ta över hans affärsintressen, lämnar han till dem.

”Det som jag tänker där är och även sagt till dem är att de ska göra vad de blir lyckliga av. Och tänk inte på mig. Det har jag sagt uttryckligen och det står jag för. Sedan om jag ska välja rent egoistiskt, så tycker jag väl att det är roligt om någon av dem kommer till mig.”

Should I stay or should I go?

Det enda Erik Selin har svårt att reda ut, i varje fall utåt, är sitt deltagande på bröllopet när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gifte sig 2024.

”Jag blev inbjuden helt enkelt. Och jag tänkte: Ska jag gå eller inte gå? För man kan alltid ifrågasätta det. Men så kände jag till sist: Ska jag inte kunna gå på det bara för att jag är en offentlig person? Jag gick ju som privatperson och inte som politiker. Men jag tyckte inte det var helt enkelt”, är Selins analys.

Om relationen till Jimmie Åkesson säger Selin att han ”har träffat honom några gånger”.

”Känner? Jo, kanske. Men jag har inte sett honom sedan dess”, tillägger han.

