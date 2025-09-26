Erik Selin är en av näringslivets tungviktare. Nu talar han ut om framgångarna, om vilka som ska ta över och varför han alltid pantar burkar.
Svenske miljardären som pantar burkar
Han är 58 år och klockas för en förmögenhet på 41,5 miljarder kronor. I dag är Erik Selin vd för Balder, nästa år blir han styrelseordförande.
Det har gått 20 år sedan han grundade Balder, i dag det högst värderade fastighetsbolaget på börsen.
Selin har även investerat i bolag som Norion, TF Bank (Avarda), Hedin bil, Next Step Group/Steptura Fastigheter, K-fast, Ribocure Pharmaceuticals och andra.
Balder: Livsförändringen bakom vd-bytet – inget drama enligt storbanken. Dagens PS
”Kan aldrig slänga en burk”
En förmögenhet på 41,5 miljarder kronor håller honom inte från att panta burkar.
”Jag kan aldrig slänga en burk, det är så jag är uppfostrad. Det handlar inte om pengar, men man ska panta den”, säger han hos G-P.
Ämnet ”pengar” är också något man kan ha ett dualistiskt förhållande till, analyserar Selin.
”När det gäller Balder kan det handla om större summor för fastigheter, där jag relaterar det till Balders storlek. Men privat tycker jag tusen kronor är mycket.”
Nischbanken Norion avslöjad – toppchefer tjänar pengar på egna lån. Dagens PS
Påverkad av faderns bortgång
Beslutet att lämna vd-stolen och i stället bli styrelseordförande har bland annat med Erik Selin fars, Kjell Selin, bortgång tidigare i år.
”Innan pappa gick bort tänkte jag att jag kan ha det här uppdraget på obestämd tid. När mamma gick bort för tidigt, i cancer, var det ju mer tragiskt. Men det hände ju inte omedelbart och det var en onaturlig död, det var inte av ålder utan av en sjukdom.”
”Men jag började tänka efter nu. Jag kommer att ha varit vd i 21 år. Ska jag fortsätta i 21 år till, då är jag 80 år – och det kanske man inte blir. Så det kom liksom ´in my face´.”
Om de tre barnen ska ta över hans affärsintressen, lämnar han till dem.
”Det som jag tänker där är och även sagt till dem är att de ska göra vad de blir lyckliga av. Och tänk inte på mig. Det har jag sagt uttryckligen och det står jag för. Sedan om jag ska välja rent egoistiskt, så tycker jag väl att det är roligt om någon av dem kommer till mig.”
Should I stay or should I go?
Det enda Erik Selin har svårt att reda ut, i varje fall utåt, är sitt deltagande på bröllopet när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gifte sig 2024.
”Jag blev inbjuden helt enkelt. Och jag tänkte: Ska jag gå eller inte gå? För man kan alltid ifrågasätta det. Men så kände jag till sist: Ska jag inte kunna gå på det bara för att jag är en offentlig person? Jag gick ju som privatperson och inte som politiker. Men jag tyckte inte det var helt enkelt”, är Selins analys.
Om relationen till Jimmie Åkesson säger Selin att han ”har träffat honom några gånger”.
”Känner? Jo, kanske. Men jag har inte sett honom sedan dess”, tillägger han.
Erik Selins “lätta” sätt att bli “sjukt rik”. Dagens PS
Selin – från fastighetskung till ifrågasatt magnat. Realtid
