Strimlar dokument och flyr landet inför maktskiftet i Ungern

Fidesz förbereder sig i stället för att avveckla sitt 16 år långa maktinnehav. Viktor Orbán har sagt att partiet nu måste organisera sig i opposition.

Regeringsplan och strimlade dokument

Men andra flyr fältet. Enligt uppgifter från grävande journalistikplattformar som Vsquare och Àtlátszó.hu försöker oligarker med kopplingar till Fidesz föra ut stora tillgångar ur landet.

De skriver att flera regeringsplan lämnade Ungern under dagarna efter valet på väg mot destinationer som Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Singapore.

Péter Magyar säger också att Fidesz-folk försöker sopa undan spåren från sin korruption. På en presskonferens dagen efter valet sa han att han fått uppgifter om Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó, som avslöjats med att läcka information från EU-sammanträden till Ryssland.

”I dag klockan 10.00 dök han upp på utrikesministeriet, och sedan dess har han och hans närmaste kollegor strimlat dokument relaterade till sanktionsmaterialet.”

Utrikesministeriet tillbakavisar uppgifterna som de kallar ”nonsens”.

Försöker bli vald snabbare

Vad som däremot är säkert är att en del individer med kopplingar till Fidesz blivit väldigt förmögna, och att de redan innan valet börjat föra pengar ur landet, rapporterar Yle. Det är något som Péter Magyar gått till val på att stoppa.

Enligt ungersk lag måste det nya parlamentets konstituerande session, som måste välja en ny premiärminister, äga rum senast den 12 maj. Péter Magyar försöker skynda på processen och hoppas kunna bli vald den första veckan i maj.

