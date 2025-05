Strejker stoppar Finnair – tusentals resenärer drabbas igen

Strejker inom flygbranschen fortsätter att orsaka problem för Finnair. Efter nya varsel tvingas bolaget nu ställa in fler avgångar.

Tusentals drabbas av flygstrejken

Under fredagen genomför Finlands luftfartsunion (IAU) nya strejker som slår hårt mot Finnairs verksamhet. Markservice, måltidstjänster och bagagehantering påverkas direkt, och följden blir inställda flyg och förseningar.

Enligt Finnair handlar det om cirka 80 flygningar som ställs in under dagen, vilket beräknas påverka omkring 6 000 passagerare. Kunder vars flyg drabbas får information i takt med att avbokningarna registreras i systemen. Alternativa avgångar erbjuds via Finnairs webbplats och mobilapp rapporterar Svenska Yle.

Finnair har tackat nej till förslag om att skjuta upp strejkerna för att skapa utrymme för nya förhandlingar. Fackförbundet IAU hade föreslagit detta, men arbetsgivarparten avvisade idén.

Finnair tvingas återigen ställa in flyg och totalt 80 avgångar påverkas under fredagens strejk. (Foto: TT)