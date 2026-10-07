Stockholmsbörsen inleder på minus

För teleoperatörerna Telia och Tele2 lyser det grönt, upp 1,1 respektive 0,5 procent. Försvarskoncernen Saab stiger 1,0 procent.

På morgonen kom preliminära svenska inflationssiffror för september, som visade att KPIF-inflationen nära fördubblades jämfört med månaden före. Siffran på 1,5 procent låg i linje med analytikernas prognos.

Oljepriset har hoppat upp och ned de senaste dagarna. Ett fat Nordsjöolja (Brent) kostar på onsdagsmorgonen drygt 101 dollar.