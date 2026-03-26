Snart kan svenskar behöva betala inträde på brittiska museum

Avgifterna skulle endast påverka internationella besökare, medan barn och brittiska medborgare troligen skulle vara undantagna.

Behöver ta fram en lösning

Genomförandet hänger delvis på en framtida digital ID-lösning som ska kunna skilja mellan inhemska och utländska besökare, skriver Financial Times.

Över 40 procent av museibesöken kommer från utlandet, vilket motsvarade 17 miljoner resor 2023/24.

Totalt har besöksstatistiken ännu inte återhämtat sig efter pandemin och låg på 40,8 miljoner jämfört med 49,8 miljoner 2018/19.

Tros kosta runt 200 kronor

Avgifterna förväntas ligga runt 15–20 pund, runt 200 kronor, i linje med internationella museum som Met, Louvre och Prado.

Samtidigt planerar regeringen nya satsningar på framtidens konstnärer och längre finansieringsperioder för museer, bibliotek och konstorganisationer, med uppdateringar om modellen väntade före jul.