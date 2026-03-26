Snart kan svenskar behöva betala inträde på brittiska museum

Är du inte britt? Då kan det snart bli dyrare att gå på British Museum. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).

Nationaliteten kan bli en faktor för dig som vill besöka brittiska museum framöver. För svenskar lär det bli dyrare.

England planerar att ta ut avgifter för utländska turister vid landets största museer och gallerier, inklusive British Museum och National Gallery.

Förslaget, som godkänts av kulturdepartementet efter en översyn av Arts Council England, syftar till att hitta nya finansieringsvägar då statliga bidrag pressas.

Avgifterna skulle endast påverka internationella besökare, medan barn och brittiska medborgare troligen skulle vara undantagna.

Behöver ta fram en lösning

Genomförandet hänger delvis på en framtida digital ID-lösning som ska kunna skilja mellan inhemska och utländska besökare, skriver Financial Times.

Över 40 procent av museibesöken kommer från utlandet, vilket motsvarade 17 miljoner resor 2023/24.

Totalt har besöksstatistiken ännu inte återhämtat sig efter pandemin och låg på 40,8 miljoner jämfört med 49,8 miljoner 2018/19.

Tros kosta runt 200 kronor

Avgifterna förväntas ligga runt 15–20 pund, runt 200 kronor, i linje med internationella museum som Met, Louvre och Prado.

Samtidigt planerar regeringen nya satsningar på framtidens konstnärer och längre finansieringsperioder för museer, bibliotek och konstorganisationer, med uppdateringar om modellen väntade före jul.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

