Forskare: Därför är AI-chattbottarna centerpartister

En enda språkmodell stack ut rejält, konstaterar forskarna. Denna utstickare är Grok.

Valet 2026 var det första riksdagsvalet sedan AI-chattbottar blivit en del av vardagen, inte minst för unga och förstagångsväljare.

Det har i sin tur lett till diskussioner om politiska värderingar kommer till uttryck i AI-genererade texter – och i så fall vilka.

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Undersökte sex modeller

För att undersöka detta lät forskare sex stora språkmodeller – Claude, DeepSeek, Gemini, Mistral, GPT och Grok – ta sig an 107 politiska sakfrågor.

Modellerna, som ligger till grund för de chattbottar vi använder i vår vardag, fick uppgifter som liknar sådant som människor kan be en AI om hjälp med.

Det var allt från att skriva analyser och ta fram argument till att formulera debattartiklar och inlägg för sociala medier.

Med 77 olika skrivuppgifter blev det till slut drygt 148 000 texter att analysera, om frågor som gällde allt från om skolan ska förstatligas till om skatten bör sänkas.

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I ett första skede klassades texterna som antingen neutrala, positiva eller negativa utifrån sakfrågans formulering.

I nästa steg jämfördes detta med hur partierna tagit ställning i samma frågor i höstens valkompasser.

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