Sålde vindkraft till Tyskland – nu köper Vattenfall tillbaka

Vattenfall är åter delägare i vad som beskrivs som Tysklands största havsvindpark. Mindre än ett år efter försäljningen till BASF har kraftjätten gjort ett nytt drag i det miljardtunga projektet.

Vattenfall gör återköp

Samtidigt som Vattenfall lagt sin svenska vindkraftssatsning på is, väljer bolaget att gå all in i Tyskland.

Dagens industri rapporterar att företaget återköper 49 procent av vindkraftsprojektet Nordlicht 1 och 2 – en andel som bara för ett år sedan såldes till kemijätten BASF för drygt 5,5 miljarder kronor.

Affären innebar en reavinst på över 5 miljarder kronor för Vattenfall. Nu köper de alltså tillbaka samma andel, medan BASF tvingas ta en förlust på över 3 miljarder. Prislappen är ännu hemlig och offentliggörs först i bolagets kvartalsrapport den 29 april.

“Tyskland är en av Europas snabbast växande marknader för förnybar energi, med en efterfrågan som kommer att öka med 40 procent fram till 2030”, säger Helene Biström, chef för Affärsområde Wind på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

