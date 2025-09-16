Dagens PS
Så blir SAS nya loungesatsning för affärsresenärer

Theres Briger, Head of Onground Product på SAS: "Lounger blir allt viktigare för att hålla affärsresenärer nöjda." (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Lounger är inte längre bara en plats för gratis vin och nötter, utan centrala i kampen om lojalitet för affärsresenärer. SAS tar nu ett rejält kliv framåt med sin nya satsning på partnerlounger runt om i Europa och Skandinavien – en investering som ska göra resan både bekvämare och mer effektiv för de mest betalande kunderna.

Planen är lika enkel som ambitiös. Från den 1 oktober 2025 ska SAS rulla ut ett nätverk av partnerlounger på omkring 35 året-runt-destinationer i Europa och Skandinavien. På listan finns Nice, Malaga, Palma, Lissabon, Venedig, Florens, Neapel, Malta, Madrid, Milano Linate, Manchester, Edinburgh, Prag, Krakow och Keflavik. Redan klara är Bergen, Stavanger, Helsingfors, Billund och Ålborg.

Loungerna väntas inte bli några tomma skal. Bara i Bergen räknar SAS med 25 000 besökare om året, i Stavanger nästan 38 000. I Helsingfors Aspire Lounge blir det drygt 15 500 gäster – och fri tillgång till alkohol. Malaga toppar sydeuropa med över 24 000 resenärer, tätt följt av Nice och Alicante med runt 15 000 vardera.

Theres Briger, Head of Onground Product på SAS, säger det själv i ett pressmeddelande: “Vi har valt att samarbeta med etablerade aktörer, så att vi snabbt kan ge våra kunder tillgång till ett betydligt bredare nätverk på viktiga destinationer. Målet är 35 lounger – och redan nu har vi avtal på plats i Norden.”

Loungerna blir en plats för arbete, avkoppling och espresso före avresa. (Foto: Anders Wiklund/TT)
SkyTeam-effekten

Bakom kulisserna pågår en ännu större förvandling. SAS håller på att växla in i SkyTeam, alliansen där Air France-KLM och Delta redan dominerar. Och för att kunna spela i den ligan måste också loungerna hålla klass.

I Helsingfors blir det Aspire Lounge vid Gate 27, i Bergen Lounge nära Gate 22 och i Nice väntar Infinity Lounge. I Aalborg öppnar Aalborg Airport Lounge med fri dryck, smörgåsar och snacks värda runt 150 kronor per gäst.

“Standardnivån kommer att ligga i nivå med det man möter hos de största internationella flygbolagen”, säger Briger.

Pilotlönerna lyfter i Europa – men skillnaderna är enorma

Flygindustrin i Europa har länge kämpat med brist på flygplan, men nu står det klart att även piloterna är en bristvara.

Stressfri resa med SAS – på riktigt

Att SAS prioriterar lounger är ingen slump. För affärsresenärer är det inte bara vinet i glaset som räknas, utan möjligheten att ladda datorn, boka nästa möte och dricka en espresso utan barnskrik. “Vi vet att tillgång till lounger är något många värderar mycket högt, och därför är detta en av de viktigaste satsningarna vi nu genomför för att stärka vår position”, säger Briger.

Ambitionen är att så många lounger som möjligt ska vara igång redan till den 1 oktober, men SAS flaggar för att nya avtal kan droppa in ända fram mot årsskiftet. “Det är en dynamisk process där nya avtal tillkommer löpande”, säger Briger.

SAS öppnar 35 nya partnerlounger från oktober 2025. (Foto: Pressbild)

Loungen – det nya kontoret

SAS talar om “helhetsuppgradering” av Business Class. I praktiken betyder det att den där lilla stolen i gaten är historia. Nu ska loungen bli din andra arbetsplats – med wifi, bra kaffe och mindre trängsel än på ett WeWork i Berlin.

Och för SAS handlar det också om att hålla jämna steg i den stenhårda konkurrensen. Norwegian erbjuder billiga biljetter. Ryanair lockar med fler avgångar. Men om du vill ha en cappuccino i Florens före avresan – då är det SAS som gäller.

Perfect Weekend Guide till SAS nya loungesatsning

  • SAS öppnar 35 partnerlounger från oktober 2025.
  • Destinationer: bland annat Nice, Palma, Florens, Madrid, Milano Linate och Keflavik.
  • Redan klara: Bergen, Stavanger, Helsingfors, Billund och Ålborg.
  • Prognoser: Malaga 24 000 loungegäster per år, Bergen 25 000, Stavanger 38 000, Nice 15 400.
  • Operatörer: Aspire i Helsingfors, Infinity Lounge i Nice, AENA på spanska flygplatser.
  • Extra: I Aalborg serveras snacks och smörgåsar till ett värde av 150 kronor.
  • Del av SAS inträde i SkyTeam-alliansen.

Norwegian: EU:s nya förslag leder till kabinkaos

EU-kommissionen vill införa regler som ger flygpassagerare rätt att ta med två fria handbagage. Norwegian avvisar förslaget och varnar för att det skulle kaos.
EurobonusFlygflygplatserSAS
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

