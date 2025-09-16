Så blir SAS nya loungesatsning för affärsresenärer

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

SkyTeam-effekten

Bakom kulisserna pågår en ännu större förvandling. SAS håller på att växla in i SkyTeam, alliansen där Air France-KLM och Delta redan dominerar. Och för att kunna spela i den ligan måste också loungerna hålla klass.

I Helsingfors blir det Aspire Lounge vid Gate 27, i Bergen Lounge nära Gate 22 och i Nice väntar Infinity Lounge. I Aalborg öppnar Aalborg Airport Lounge med fri dryck, smörgåsar och snacks värda runt 150 kronor per gäst.

“Standardnivån kommer att ligga i nivå med det man möter hos de största internationella flygbolagen”, säger Briger.

Stressfri resa med SAS – på riktigt

Att SAS prioriterar lounger är ingen slump. För affärsresenärer är det inte bara vinet i glaset som räknas, utan möjligheten att ladda datorn, boka nästa möte och dricka en espresso utan barnskrik. “Vi vet att tillgång till lounger är något många värderar mycket högt, och därför är detta en av de viktigaste satsningarna vi nu genomför för att stärka vår position”, säger Briger.

Ambitionen är att så många lounger som möjligt ska vara igång redan till den 1 oktober, men SAS flaggar för att nya avtal kan droppa in ända fram mot årsskiftet. “Det är en dynamisk process där nya avtal tillkommer löpande”, säger Briger.

SAS öppnar 35 nya partnerlounger från oktober 2025. (Foto: Pressbild)

Loungen – det nya kontoret

SAS talar om “helhetsuppgradering” av Business Class. I praktiken betyder det att den där lilla stolen i gaten är historia. Nu ska loungen bli din andra arbetsplats – med wifi, bra kaffe och mindre trängsel än på ett WeWork i Berlin.

Och för SAS handlar det också om att hålla jämna steg i den stenhårda konkurrensen. Norwegian erbjuder billiga biljetter. Ryanair lockar med fler avgångar. Men om du vill ha en cappuccino i Florens före avresan – då är det SAS som gäller.

Perfect Weekend Guide till SAS nya loungesatsning

SAS öppnar 35 partnerlounger från oktober 2025.

Destinationer: bland annat Nice, Palma, Florens, Madrid, Milano Linate och Keflavik.

Redan klara: Bergen, Stavanger, Helsingfors, Billund och Ålborg.

Prognoser: Malaga 24 000 loungegäster per år, Bergen 25 000, Stavanger 38 000, Nice 15 400.

Operatörer: Aspire i Helsingfors, Infinity Lounge i Nice, AENA på spanska flygplatser.

Extra: I Aalborg serveras snacks och smörgåsar till ett värde av 150 kronor.

Del av SAS inträde i SkyTeam-alliansen.