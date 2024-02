Ryssland rekordrikt på sin olja

På sistone har räntemarknaden varit ett attraktivt komplement till börsen. Då höjningarna mattats av och vi eventuellt står inför en rad sänkningar framgent, hur ska man tänka sett till att bibehålla stabilitet i portföljen? Möjligheten att komplettera portföljen med räntebärande investeringar kom att bli ett intressant alternativ för fler under fjolåret. Sedan räntehöjningarna avstannade i …

13 gånger mer

Ägnar vi oss åt multiplikation så ökade Indien sina inköp av rysk råolja med mer än 13 gånger beloppen innan kriget i Ukraina, enligt en analys från Centre for Research on Energy and Clean Air, som CNN presenterar.

Det innebär att USA:s strategiska partner Indien via sina ryska råoljeköp tar bort effekten av de västliga sanktionerna mot Ryssland, konstaterar rapporten.

Pristak gav skuggflotta

Under slutet av 2022 ledde USA en koalition av länder som var överens om ett pristak, att de inte skulle köpa rysk råolja över ett pris av 60 dollar per fat.

De aktuella nationerna förbjöd också sina rederier och försäkringsbolag att underlätta någon som helst handel med rysk olja över detta pris.

Det gav upphov till den skuggflotta som idag sköter logistiken i den ryska exporten av olja till de länder som är beredda att handla med Ryssland.

Under förra året upptäckte Windward, ett företag inom sjöfartsanalys, 588 direkta resor med oljetankers mellan Ryssland och Indien.

Urholkar sanktionerna

Nettoeffekten av Indiens råoljeköp är att effekten av sanktionerna urholkas kraftigt.

Rysslands federala intäkter uppgick till en rekordnivå på motsvarande 3 340 miljarder kronor förra året och ungefär en tredjedel av de pengarna lades på kriget i Ukraina.

”Håller priset nere”

Indien har motiverat sina köp från Ryssland med att man därigenom håller de globala oljepriserna nere, genom att inte konkurrera om oljan från Mellanöstern.

“Om vi ​​börjar köpa mer av Mellanösternoljan kommer oljepriset inte att ligga på 75 eller 76 dollar. Det blir 150 dollar”, hävdade Indiens olje- och naturgasminister Hardeep Singh Puri till sitt lands försvar hos CNBC förra veckan.

