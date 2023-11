Så enkelt rundar Ryssland oljesanktionerna

Börs & Finans

Oljejätten BP:s vinst rasar – det gör även aktien

Den brittiska oljejätten BP gör ett rejält vinsttapp under årets tredje kvartal, vilket fick aktien att falla tungt på Londonbörsen i starten. CNBC rapporterar att BP:s vinst faller till 3,293 miljarder dollar under Q3. Det kan jämföras med en vinst på 8,15 miljarder dollar under samma period i fjol. Vinsten nu ökade visserligen från andra …