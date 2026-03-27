Populära meddelandeappar stängs ner och vanliga tjänster krånglar. Det har blivit svårare att nå ut på internet för invånare i Ryssland.
Ryssar tillåts allt mindre kontakt med omvärlden
Ryssland har på senare tid tagit tydliga steg mot att begränsa kontakten med omvärlden.
Det har blivit särskilt synligt genom omfattande störningar i mobil internettrafik i Moskva och St Petersburg.
Åtgärderna, som kopplas till landets säkerhetstjänst, har skapat stora problem i vardagen och väckt oro bland både invånare och beslutsfattare.
Tydliga konsekvenser
Nedstängningarna inleddes i början av mars och pågick i flera veckor innan de delvis hävdes.
Officiellt motiverades de med säkerhetsskäl, men många tolkar dem som tester av ett system som ska kunna isolera Ryssland från det globala internet.
Liknande åtgärder har tidigare förekommit i mindre regioner, men att de nu drabbat landets största städer markerar en tydlig förändring, skriver The Economist.
Konsekvenserna har varit påtagliga. Digitala tjänster som betalningar, leveranser och taxibokningar slutade fungera, vilket tvingade människor att återgå till mer manuella lösningar.
Utbrett krigströtthet
Företag rapporterade betydande ekonomiska förluster, samtidigt som efterfrågan på äldre teknik som radioapparater och papperskartor ökade.
Bakom utvecklingen ligger en växande oro inom den ryska maktapparaten.
Trots vissa ekonomiska fördelar kopplade till stigande energipriser och förändrade geopolitiska relationer, finns en känsla av att kriget har nått ett dödläge.
Opinionsundersökningar tyder på en utbredd krigströtthet bland befolkningen, vilket ökar känsligheten för inhemsk instabilitet.
Försöker tränga undan Telegram
Samtidigt har staten intensifierat sina försök att kontrollera informationsflödet.
Den populära meddelandeappen Telegram har blivit en särskild måltavla, rapporterar CNBC.
Myndigheterna försöker istället styra användare mot en statligt kontrollerad plattform med inbyggda övervakningsfunktioner.
Även verktyg som kringgår censur, som VPN-tjänster, har hamnat under ökad press.
Åtgärderna har dock mött motstånd, även inom systemet. Tjänstemän och regionala ledare har varnat för att begränsad information kan skapa större säkerhetsrisker, särskilt i områden nära konflikten.
Speglar en bredare strategi
Dessutom används Telegram flitigt av både myndigheter och militäranknutna aktörer, vilket gör ett förbud svårt att genomföra i praktiken.
Utvecklingen speglar en bredare strategi att omforma Ryssland till ett mer slutet och kontrollerat samhälle.
Men försöken att strama åt informationsflödet riskerar att underminera den balans mellan vardagsliv och krig som länge präglat situationen i landet.
