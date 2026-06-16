En fritidsbåt som var ute och seglade i Engelska kanalen – och utsattes för varningsskott av en känd rysk fregatt. Händelsen utreds nu av brittiska myndigheter.
Ryskt stridsfartyg sköt varningsskott mot brittisk yacht
Storbritannien utreder uppgifter om att den ryska fregatten Admiral Grigorovitj avlossat varningsskott i närheten av en brittisk yacht i Engelska kanalen.
Enligt rapporter inträffade händelsen drygt 30 kilometer söder om Isle of Wight. Skotten ska ha avlossats på mindre än 500 meters avstånd från båten.
Ingen ombord ska ha skadats och fartyget kunde fortsätta sin resa utan rapporterade skador. Men incidenten har ändå väckt stor uppmärksamhet.
Beslagtog oljetanker
Det brittiska försvarsdepartementet bekräftar att en utredning pågår men har ännu inte offentliggjort några slutsatser, skriver The Guardian.
En patrullbåt från den brittiska flottan skickades till yachten för att samla in uppgifter och kontrollera att besättningen var oskadd.
Händelsen inträffar bara dagar efter att brittiska myndigheter beslagtagit en Rysslandskopplad oljetanker utanför Isle of Wight.
Det var första gången sedan kriget i Ukraina inleddes som brittiska styrkor ledde ett beslag av ett fartyg som omfattas av sanktioner mot Ryssland.
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Tros inte vara kopplat till beslaget
Trots tidssambandet uppger försvarskällor att de i nuläget betraktar incidenten som en enskild händelse utan direkt koppling till beslaget av tankfartyget.
Den ryska fregatten Admiral Grigorovitj har under året återkommande opererat nära brittiska vatten.
Fartyget har bland annat eskorterat fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan i Engelska kanalen och Nordsjön.
När ryska örlogsfartyg närmar sig brittiskt territorialvatten följs de normalt av fartyg från den brittiska flottan.
Mycket ovanligt
Vid tidpunkten för den misstänkta skottlossningen övervakades fregatten av det brittiska patrullfartyget HMS Mersey.
Admiral Grigorovitj är omkring 125 meter lång och har en besättning på upp till 220 personer. Fartygets huvudbeväpning består av en 100-millimeterskanon med en räckvidd på över 20 kilometer.
Skottlossning mellan militära fartyg och civila mål i europeiska vatten är mycket ovanligt i fredstid. Om uppgifterna bekräftas riskerar incidenten att ytterligare öka spänningarna mellan Ryssland och Storbritannien, menar experter.
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