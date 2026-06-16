Ryskt stridsfartyg sköt varningsskott mot brittisk yacht

Enligt rapporter inträffade händelsen drygt 30 kilometer söder om Isle of Wight. Skotten ska ha avlossats på mindre än 500 meters avstånd från båten.

Ingen ombord ska ha skadats och fartyget kunde fortsätta sin resa utan rapporterade skador. Men incidenten har ändå väckt stor uppmärksamhet.

Beslagtog oljetanker

Det brittiska försvarsdepartementet bekräftar att en utredning pågår men har ännu inte offentliggjort några slutsatser, skriver The Guardian.

En patrullbåt från den brittiska flottan skickades till yachten för att samla in uppgifter och kontrollera att besättningen var oskadd.

Händelsen inträffar bara dagar efter att brittiska myndigheter beslagtagit en Rysslandskopplad oljetanker utanför Isle of Wight.

Det var första gången sedan kriget i Ukraina inleddes som brittiska styrkor ledde ett beslag av ett fartyg som omfattas av sanktioner mot Ryssland.

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