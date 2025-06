Ryska paret jagas för drönarattacken - efterlysta för terrordåd

Den 1 juni slog 117 drönare till mot fem flygbaser inne i Ryssland och förstörde minst 41 stridsflygplan.

Nu jagas ett ryskt par med bakgrund i Ukraina, DJ:n Artem Timofeev, 37, och hans fru Ekaterina ”Katya” Timofeeva, 34, en romanförfattare och influencer av ryska myndigheter. Det misstänks ha spelat en avgörande roll i koordineringen av den avancerade attacken som går under kodnamn ”Operation Spider Web” och även kallas “Rysslands Pearl Harbour”.

Det rapporterar bland annat New York Post med hänvisning till ryska källor.

”Artem är efterlyst i samband med ett terroristdåd i Irkutsk-regionen,” skriver det ryska nyhetsmediet Readovka som även noterar att de lastbilar som användes var registrerade på Artem Timofeevs åkerifirma.

AI koordinerad drönarattack

Enligt SBU-chefen Vasyl Maliuk har attacken planerats i 18 månader. Drönare och sprängämnen smugglades in i Ryssland med lastbil, gömda i träskjul på flaken. När fordonen hade rullat in på militärbaserna fälldes taken upp med fjärrstyrning varpå drönarna avfyrades, skriver The Guardian.

Att flyga in från Ukraina hade varit näst intill omöjligt med tanke på avståndet och Rysslands luftförsvar. Istället smögs drönarna in över gränsen med lastbil och attackerade inifrån.

En ny video som släppts av Ukrainska säkerhetstjänsten visar hur de fjärrstyrda Spider Web-drönarana slår till mot tungt vapenbestyckade ryska bombplan, långt inne i Ryssland.

En karta över den Ukrainska drönarattacken “Operation Spider Web” i Ryssland 1 juni. (Bildmontage: Anders Humlebo/TT)

Business Insider berättar att drönarna i viss mån agerade autonomt med hjälp av AI för att navigera och avfyra vapen, enligt den ukrainska säkerhetstjänsten SBU.

“Under flygningen förlorade vissa drönare signalen och övergick då till att utföra uppdraget med hjälp av AI längs en förutbestämd rutt. När de närmade sig och fick kontakt med ett särskilt utpekat mål aktiverades stridsspetsen automatiskt,” säger en talesperson från SBU.

Attacken ägde rum på fem olika ryska flygbaser, inklusive den strategiska Olenya-basen. Ukrainas underrättelsetjänst uppges ha planerat och genomfört räden medan Artem och Ekaterina stod för genomförandet, koordineringen och lastbilarna.

