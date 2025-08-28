Rysk ubåt jagas i Norge – "hotar" amerikanskt hangarfartyg

Händelsen ska ha inträffat under söndagen och norska, brittiska och amerikanska flygplan har skickats till Norska havet utanför Lofoten i jakt på den ryska ubåten, enligt brittiska The Sun.

Rysk ubåt “hotar”

Ubåten ska enligt uppgifter ha “hotat” det amerikanska hangarfartyget ”Gerald R. Ford” som befinner sig på plats i Norge.

En försvarskälla uppger att det som sker nu är en”mycket ovanlig eskalering”, även om Ryssland brukar hålla ett öga på västs övningar i sitt närområde.

Ryska ubåtar har visat upp sig förut, bland annat nära Sveriges kust, och är en ”signalering mot västmakterna” enligt SVT.