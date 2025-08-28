Dagens PS
Världen

Rysk ubåt jagas i Norge – "hotar" amerikanskt hangarfartyg

Hangarfartyget USS "Gerald R. Ford" är världens största i sitt slag och känner sig nu "hotat" av en rysk ubåt.
Hangarfartyget USS "Gerald R. Ford" är världens största i sitt slag och känner sig nu "hotat" av en rysk ubåt. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Nu jagas en rysk ubåt sedan den “hotar” ett amerikanskt hangarfartyg i norska Lofoten.

Händelsen ska ha inträffat under söndagen och norska, brittiska och amerikanska flygplan har skickats till Norska havet utanför Lofoten i jakt på den ryska ubåten, enligt brittiska The Sun.

Rysk ubåt “hotar”

Ubåten ska enligt uppgifter ha “hotat” det amerikanska hangarfartyget ”Gerald R. Ford” som befinner sig på plats i Norge.

En försvarskälla uppger att det som sker nu är en”mycket ovanlig eskalering”, även om Ryssland brukar hålla ett öga på västs övningar i sitt närområde.

Ryska ubåtar har visat upp sig förut, bland annat nära Sveriges kust, och är en ”signalering mot västmakterna” enligt SVT.

Locket på hos myndigheterna

Det kommer inga uppgifter från myndigheterna i Norge eller de andra nämnda länderna men enligt före detta brittiske ubåtskaptenen Ryan Ramsay handlar det hela om ett styrketest.

“Detta är Nato som visar att de har kontroll.”

“Antingen har de redan hittat ubåten, eller ubåtarna, och håller kvar den”, säger han och tillägger:

“Eller så har de inte fått tag på den än och behöver få tag på den.”

Lång sökinsats efter ubåt

Sökinsatsen ska ha startat på söndagskvällen och fortgått under 48 timmar, över områden där havsbotten sänker sig ner till tusen meter.

Enligt Tom Sharpe, en tidigare befälhavare i den brittiska flottan, vill väst sätta ner foten ordentligt och markera gentemot Ryssland – “det säger till Ryssland att vi ser er!”

Världens största hangarfartyg

Hangarfartyget USS “Gerald R. Ford” är världens största i sitt slag och håller övningar tillsammans med norska styrkor i Norska havet, enligt Aftonbladet.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

