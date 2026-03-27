Ett oljetankfartyg på väg från Ryssland har utsatts för en attack med drönare i Svarta havet. Fartyget ska ha transporterat 140 000 ton olja.
Rysk oljetanker träffad av drönare
Ett fartyg, ett tankfartyg, ur den ryska skuggflottan ska ha träffats av drönare i Svarta havet, enligt en rapport i den turkiska tv-kanalen NTV.
Det handlar mer konkret om oljetankfartyget Altura.
Nyheten kommer samtidigt som europeiska länder intensifierar sina ansträngningar för att begränsa Rysslands så kallade skuggflotta, det nätverk av tankfartyg som används för att kringgå sanktioner som införts mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.
Skuggflottan gör det möjligt för Ryssland att fortsätta exportera olja trots restriktioner.
Ukrainska styrkor har utfört flera attacker mot Rysslands Svartahavs-flotta, men det officiella Ukraina har ännu inte kommenterat denna specifika händelse.
Oljehamn nära Finland attackerad. Dagens PS
Ingen skadad i attacken
Drönarattacken skadade fartygets däck, brygga och maskinrum, vilket fick det att ta in vatten.
Ingen av de 27 besättningsmedlemmarna ska ha skadats, enligt den turkiska tv-kanalen.
Tankfartyget var på väg till Istanbul under Sierra Leone-flagg och transporterade 140 000 ton olja från Novorossijsk i Rysslands Krasnodar kraj.
Altura transporterar regelbundet rysk olja till Indien och Georgien, enligt Ukrainas militära underrättelsetjänst HUR.
Nya siffror: Stor del av Rysslands oljeexport utslagen. Dagens PS
Under sanktioner sedan 2025
Fartyget har varit under sanktioner från Ukraina och Schweiz sedan 2025, och från Storbritannien sedan tidigare i år.
Sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes har Ukraina upprepade gånger uppmanat sina partner att modernisera lagstiftningen så att fartyg som opererar under Rysslands skuggflotta kan beslagtas.
Man vill även att den olja som finns på tankfartygen ska kunna ”omdirigeras” för att stödja europeiska säkerhet, skriver Kyiv Independent.
Ukraina stoppar Ryssland i Arktis. Dagens PS
Frankrike och Storbritannien aktiva
Frankrike har aktivt riktat in sig på skuggflottan i sina vatten och avlyssnat fartyg i omgångar.
Man har gjort aktioner i slutet av september 2025, slutet av januari och åter nu i mars för att störa nätverket och skuggflottan.
I början av mars genomförde Belgien en gemensam operation med Frankrike för att beslagta en sanktionerad rysk oljetanker som opererade under guineansk flagg.
Får rätt att borda fartyg
Den 25 mars meddelade Storbritannien att dess väpnade styrkor och brottsbekämpande personal i fortsättningen har tillstånd att borda fartyg ur den ryska skuggflottan i brittiska vatten.
Den ryska skuggflottan har blivit aktuell på senaste tiden, då USA – som en aktion relaterad till kriget mot Iran – upphävt sanktionerna mot Ryssland tillfälligt och gett landet tillstånd att sälja den olja som finns ombord på tankfartygen.
Det har gett Ryssland ett välkommet tillskott till den krigskassa som annars anses sina.