Rysk oljetanker träffad av drönare

Nyheten kommer samtidigt som europeiska länder intensifierar sina ansträngningar för att begränsa Rysslands så kallade skuggflotta, det nätverk av tankfartyg som används för att kringgå sanktioner som införts mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Skuggflottan gör det möjligt för Ryssland att fortsätta exportera olja trots restriktioner.

Ukrainska styrkor har utfört flera attacker mot Rysslands Svartahavs-flotta, men det officiella Ukraina har ännu inte kommenterat denna specifika händelse.

Ingen skadad i attacken

Drönarattacken skadade fartygets däck, brygga och maskinrum, vilket fick det att ta in vatten.

Ingen av de 27 besättningsmedlemmarna ska ha skadats, enligt den turkiska tv-kanalen.

Tankfartyget var på väg till Istanbul under Sierra Leone-flagg och transporterade 140 000 ton olja från Novorossijsk i Rysslands Krasnodar kraj.

Altura transporterar regelbundet rysk olja till Indien och Georgien, enligt Ukrainas militära underrättelsetjänst HUR.

