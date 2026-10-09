Rödgröna eniga: Frys handelsavtalet med Israel

Regeringen har blivit överkörd, säger Morgan Johansson (S), utrikespolitisk talesperson.

Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd på fredagen.

Samtidigt säger de rödgröna partierna att den svenska regeringen ska beakta att det är val i Israel snart och att Sverige leds av en övergångsregering.

Det enda som jag har förstått, det är att de är eniga i att de i sak vill att man ska stoppa handelsdelen i associeringsavtalet. Det är, vad jag förstår, ingen som aktivt driver detta nu i EU överhuvudtaget. Det skulle försätta oss i en extrem position, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) efter mötet.

Frågan finns inte på dagordningen när EU:s utrikesministrar ses i Luxemburg på måndag. Diskussionerna på rådsmötet väntas snarare fokusera på vikten av fri sjöfart och situationen runt Hormuzsundet.

Men om handelsavtalet kommer upp behöver Malmer Stenergard lyfta den nya svenska linjen.

Jag kommer naturligtvis att göra som riksdagen säger och ta hänsyn till att vi är i en övergångsregering, säger hon.

Jag uppfattar det som att jag har ett tämligen öppet mandat när jag åker till rådsmötet, att själv bedöma vad som är i enlighet med svenska intressen.

Enligt utrikesministern hade Centerpartiet en avvikande mening på EU-nämnden som sedan de övriga rödgröna partierna anslöt sig till.