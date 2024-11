Rapport: Så göder globala matjättar fetmaepidemin

Och skillnaderna är stora.

En titt på resultatet visar att produkter i låginkomstländer i genomsnitt får 1,8 av 5 stjärnor, medan de i höginkomstländer får 2,3, där en poäng över 3,5 anses vara ett hälsosammare val, skriver Reuters.

Ett nedslående resultat överlag, som likväl drabbar världens fattigaste länder hårdast, allt medan matjättar som Nestlé, Pepsi co och Unilever tjänar på det.

Ett samband som rimmar illa med den globala folkhälsan och bekräftas av Mark Wijne, forskningschef på ATNI.

“Det är en mycket tydlig bild av att det som dessa företag säljer i de fattigaste länderna i världen, där de är mer och mer aktiva, inte är deras hälsosammare produkter”, säger han till Reuters.

Tvärtom bidrar den här typen av förpackade livsmedel till den globala fetmakrisen, varför Wijne anser att rapporten borde vara en väckarklocka för världens regeringar.

Går vi till Nestlé är deras devis, enligt ett mejl till Reuters att de satsar på att öka försäljningen och kunskapen kring näringsrik mat, samtidigt som de arbetar med att förbättra sina produkter för att minska näringsbrister i utvecklingsländer.

Fakta – övervikt och fetma

I dag lider en miljard människor av fetma. Enligt Världsbankens uppskattning lever 70 procent av dem i låg- och medelinkomstländer.

Fetma är en del av den dubbla utmaningen med undernäring. Det betyder att fler människor i dag är överviktiga än underviktiga i alla regioner utom Sydostasien, enligt WHO.

År 2019 kopplades cirka 5 miljoner dödsfall i icke-smittsamma sjukdomar till ett förhöjt BMI.

Fetma fortsätter att öka globalt; andelen barn och ungdomar med fetma har fyrfaldigats sedan 1990, och antalet vuxna med fetma har mer än fördubblats under samma tidsperiod.

I Sverige var högt BMI den femte största dödsorsaken under 2021, med 61 dödsfall per 100 000 invånare årligen, enligt Enligt Global Burden of Disease, GBD.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppgår samhällskostnaderna för fetma hos vuxna till 125 miljarder kronor per år. Merkostnaderna för barns övervikt och fetma uppgår också till flera miljarder.

(Källa: WHO och Folkhälsomyndigheten)