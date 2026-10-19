Putin vill göra upp med Trump och Xi om Ukraina – utan Zelenskyj

Ett maktspel i skuggan av stormakterna

Mötet skulle kunna äga rum i samband med det kommande toppmötet den 18 och 19 november om ekonomiskt samarbete mellan Asien och Stillahavsområdet i Shenzhen i Kina.

Kremls agerande ses som ett försök att utnyttja relationerna med Donald Trump för att säkra ett gynnsamt utfall för Moskva.

Den ryska ledningen har länge velat forma en säkerhetsordning där de stora staterna dikterar villkoren. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidigare riktat skarp kritik mot USA:s agerande och anklagat Trump för att pressa Kiev till eftergifter.

Kreml har bekräftat att diskussioner om ett potentiellt möte förs.

”Det finns ännu ingen klar uppfattning om själva mötet eller dess potentiella agenda, även om alla tre parter erkänner den hypotetiska möjligheten att ett sådant möte kan äga rum”, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till WSJ.

En högt uppsatt amerikansk tjänsteman uppger samtidigt att Trump ännu inte har gått med på något sådant toppmöte. Det diplomatiska spelet sätter stor press på både europeiska ledare och den ukrainska regeringen som riskerar att ställas utanför uppgörelsen.

Strategiska konsekvenser för global geopolitik

Frågan om territorier och säkerhetsgarantier står i centrum för det potentiella mötet. Ryssland fortsätter att driva sin linje hårt medan västvärlden balanserar på en knivsegg mellan sanktioner och fredsvilja. Analytiker menar att ett möte mellan Putin, Trump och Xi Jinping skulle markera en historisk återgång till maktsfärer.

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”Kina vill ses som stormakternas centrala aktör, och potentiellt som en medlare mellan USA och Ryssland”, säger Yun Sun, chef för Kinaprogrammet vid Stimson Center, en tankesmedja i Washington, till The Wall Street Journal.

Vita huset har avböjt att kommentera uppgifterna. Den kinesiska ambassaden i Washington har inte svarat på en begäran om kommentar.

På söndagen anklagade Trump Zelenskyj i ett inlägg på Truth Social för att han att han ”inte vill avsluta detta krig” sedan Ukraina attackerat en en oljeterminal i Sankt Petersburg tidigare på dagen. Trump har nuligen ingått ett kontroversiellt dieselavtal med Ryssland.