USA vill störta Castro – söker personer på insidan

Donald Trump har redan sett till att byta ut Venezuelas president med våld.

Nu arbetar han aktivt för att få till stånd ett regimskifte på Kuba före årets slut.

Enligt uppgifter till Wall Street Journal söker USA nu kontakter inom den kubanska maktapparaten som kan tänka sig att förhandla fram ett slut på det kommunistiska styret efter nära 70 år.

Ses som en varningssignal

Drivkraften bakom den ökade offensiven är den senaste tidens utveckling i Venezuela, där USA genom en militär operation bidrog till att avsätta president Nicolás Maduro.

Inom administrationen ses händelserna i Caracas som både en modell och en varningssignal för Havanna.

Bedömningen är att Kubas regim aldrig varit så sårbar som nu, inte minst efter att ha förlorat sitt viktigaste ekonomiska stöd i form av venezuelansk olja.