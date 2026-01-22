Raúl Castro är den som i praktiken styr Kuba efter brodern Fidels död för nio år sedan. Men snart kan han sitta löst.
USA vill störta Castro – söker personer på insidan
Donald Trump har redan sett till att byta ut Venezuelas president med våld.
Nu arbetar han aktivt för att få till stånd ett regimskifte på Kuba före årets slut.
Enligt uppgifter till Wall Street Journal söker USA nu kontakter inom den kubanska maktapparaten som kan tänka sig att förhandla fram ett slut på det kommunistiska styret efter nära 70 år.
Ses som en varningssignal
Drivkraften bakom den ökade offensiven är den senaste tidens utveckling i Venezuela, där USA genom en militär operation bidrog till att avsätta president Nicolás Maduro.
Inom administrationen ses händelserna i Caracas som både en modell och en varningssignal för Havanna.
Bedömningen är att Kubas regim aldrig varit så sårbar som nu, inte minst efter att ha förlorat sitt viktigaste ekonomiska stöd i form av venezuelansk olja.
Ekonomin nära kollaps
Amerikanska underrättelserapporter beskriver den kubanska ekonomin som nära kollaps. Brist på livsmedel och läkemedel, återkommande strömavbrott och akut energibrist har fördjupat krisen, enligt WSJ.
Enligt amerikanska tjänstemän kan Kuba stå utan olja inom veckor om leveranserna stryps helt, vilket riskerar att lamslå samhället.
Samtidigt saknar USA en tydlig plan för hur ett maktskifte faktiskt ska genomföras eller vem som i så fall skulle ta över.
Ska försöka öka trycket
Strategin bygger i stället på att öka trycket och samtidigt signalera att en förhandlad lösning är möjlig för delar av den sittande eliten.
Kontakter med kubanska exilgrupper och civilsamhällesorganisationer i USA har intensifierats i syfte att identifiera möjliga förhandlingsparter inom regimen.
Kuba skiljer sig dock markant från Venezuela. Landet är en strikt enpartistat där opposition är förbjuden och civilsamhället svagt utvecklat.
Vill inte kompromissa
Historiskt har regimen visat mycket liten vilja att kompromissa kring det politiska systemet, även under perioder av extrem ekonomisk press.
I Havanna har ledningen offentligt avvisat alla tankar på eftergifter.
President Miguel Díaz-Canel och den tidigare ledaren Raúl Castro, bror till Fidel, har betonat att Kuba inte kommer att acceptera någon lösning som bygger på hot eller utländsk påtryckning.
Samtidigt har regimen trappat upp den inhemska repressionen, med över tusen politiska fångar enligt människorättsorganisationer.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
