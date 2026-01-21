Dagens PS
Venezuelas ekonomi i ruiner – kallar in ex-president

correa
Ecuadors förre president Rafael Correa har kallats in för att hjälpa Venezuela i kaoset. (Foto: Ramon Espinosa/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Efter den nu avsatte Nicolás Maduro står Venezuela mitt i ett ekonomiskt kaos. Därför har man kallat in en före detta president – från ett annat land.

Venezuelas ekonomi befinner sig åter i ett akut krisläge med snabbt fallande valuta och tresiffrig inflation.

Här finns också kraftigt begränsade oljeintäkter till följd av amerikanska sanktioner och blockadåtgärder.

För att stabilisera situationen har landets interimspresident Delcy Rodríguez åter vänt sig till en oväntad grupp rådgivare: den tidigare ecuadorianske presidenten Rafael Correa och två av hans före detta finansministrar, skriver Financial Times.

Mer pragmatisk inriktning

Correa, som ledde Ecuador mellan 2007 och 2017, har tillsammans med Patricio Rivera och Fausto Herrera haft en central roll i tidigare försök att bromsa Venezuelas ekonomiska kollaps.

Redan under hyperinflationen 2018 bidrog gruppen till en mer pragmatisk ekonomisk kurs, bland annat genom att tolerera omfattande användning av dollar i vardagsekonomin och lätta på prisregleringar.

Åtgärderna bidrog då till att tillfälligt stabilisera ekonomin.

Nu är de tre åter inkopplade som rådgivare i ett ännu mer instabilt läge.

Mycket hög inflation

Enligt officiella siffror har bolívaren tappat omkring 80 procent av sitt värde mot dollarn det senaste året, samtidigt som parallella växelkurser svängt kraftigt.

Centralbanken har i praktiken upphört att försvara valutan, vilket har drivit på inflationen.

Internationella valutafonden räknar med att inflationen ska stiga kraftigt även under det kommande året.

Vill öppna för utländska bolag

Ett centralt hopp för Rodríguez och hennes rådgivare är att öppna Venezuelas rejält nedgångna oljeindustri för utländska, framför allt amerikanska, bolag.

Efter att Nicolás Maduro avsatts av USA tidigare i år finns förväntningar om att relationerna till USA kan normaliseras, vilket i sin tur kan leda till lättade sanktioner och ökade investeringar.

I dagsläget är Chevron det enda större amerikanska oljebolaget med tillstånd att verka i landet.

Har fått kritik tidigare

Samtidigt är rådgivarna kontroversiella.

Kritiker i Ecuador pekar på att Correas ekonomiska politik präglades av kraftigt ökade offentliga utgifter, hög skuldsättning och en växande statlig roll i ekonomin.

Förespråkare menar dock att hans erfarenhet, i kombination med Venezuelas extrema utgångsläge, gör honom och hans tidigare ministrar till ett relativt starkt kort.

Utmaningarna är betydande. Utan ett tydligt lyft i oljeexporten och tillgång till hårdvaluta riskerar stabiliseringsförsöken att bli kortlivade, menar experter.

EcuadorSydamerikaVenezuela
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

