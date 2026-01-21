Venezuelas ekonomi i ruiner – kallar in ex-president

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Venezuelas ekonomi befinner sig åter i ett akut krisläge med snabbt fallande valuta och tresiffrig inflation.

Här finns också kraftigt begränsade oljeintäkter till följd av amerikanska sanktioner och blockadåtgärder.

För att stabilisera situationen har landets interimspresident Delcy Rodríguez åter vänt sig till en oväntad grupp rådgivare: den tidigare ecuadorianske presidenten Rafael Correa och två av hans före detta finansministrar, skriver Financial Times.

Mer pragmatisk inriktning

Correa, som ledde Ecuador mellan 2007 och 2017, har tillsammans med Patricio Rivera och Fausto Herrera haft en central roll i tidigare försök att bromsa Venezuelas ekonomiska kollaps.

Redan under hyperinflationen 2018 bidrog gruppen till en mer pragmatisk ekonomisk kurs, bland annat genom att tolerera omfattande användning av dollar i vardagsekonomin och lätta på prisregleringar.

Åtgärderna bidrog då till att tillfälligt stabilisera ekonomin.

Nu är de tre åter inkopplade som rådgivare i ett ännu mer instabilt läge.