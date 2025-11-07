Techmiljardären oroad: "Unga kan överge kapitalismen"

Zohran Mamdanis seger i New Yorks borgmästarval har väckt starka reaktioner bland USA:s finans- och teknikelit.

Den 34-årige socialisten vann med bred marginal, trots att flera av landets mest inflytelserika miljardärer satsade stora summor för att stoppa honom.

Resultatet ses som en symbol för ett växande generationsskifte – och som en påminnelse om varningssignaler som Silicon Valley länge har försökt ignorera, skriver Fortune.

Ser det som möjlig förklaring

Investerare som Chamath Palihapitiya har nu återknutit till ett tidigare resonemang från Peter Thiel, som redan 2020 varnade för att unga utan ekonomisk trygghet riskerar att vända sig bort från kapitalismen.

Thiel beskrev då hur skuldsättning och bostadsbrist skapar en generation med ”negativt kapital” – en grogrund för misstro mot det ekonomiska systemet.

Palihapitiya lyfte nyligen fram Thiels ord som en möjlig förklaring till varför en socialist nu styr USA:s främsta finansstad.