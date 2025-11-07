Dagens PS
Techmiljardären oroad: "Unga kan överge kapitalismen"

Chamath Palihapitiya har bland annat jobbat på Facebook men är nu en framgångsrik techinvesterare. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

En socialist har blivit borgmästare i New York. Det får USA:s miljardärer att fundera över hur det kunde ske i en stad som har landets finanscentrum.

Zohran Mamdanis seger i New Yorks borgmästarval har väckt starka reaktioner bland USA:s finans- och teknikelit.

Den 34-årige socialisten vann med bred marginal, trots att flera av landets mest inflytelserika miljardärer satsade stora summor för att stoppa honom.

Resultatet ses som en symbol för ett växande generationsskifte – och som en påminnelse om varningssignaler som Silicon Valley länge har försökt ignorera, skriver Fortune.

Ser det som möjlig förklaring

Investerare som Chamath Palihapitiya har nu återknutit till ett tidigare resonemang från Peter Thiel, som redan 2020 varnade för att unga utan ekonomisk trygghet riskerar att vända sig bort från kapitalismen.

Thiel beskrev då hur skuldsättning och bostadsbrist skapar en generation med ”negativt kapital” – en grogrund för misstro mot det ekonomiska systemet.

Palihapitiya lyfte nyligen fram Thiels ord som en möjlig förklaring till varför en socialist nu styr USA:s främsta finansstad.

Vill höja skatterna

“Alltför höga studieskulder och brist på billiga bostäder håller unga människor med negativt kapital för länge. Och om de inte har en del i det kapitalistiska systemet kommer de att vända sig emot det”, skrev Palihapitiya på X.

Mamdanis kampanj präglades av löften om att göra staden mer jämlik.

Han vill frysa hyrorna för en miljon hyresrätter, införa universell barnomsorg och höja skatterna för de rikaste för att finansiera sociala program.

Vissa i näringslivet osäkra

Frågor om bostadspriser och levnadskostnader dominerade valrörelsen, och bland unga väljare var stödet massivt – hela 78 procent av dem mellan 18 och 29 år röstade på honom, enligt vallokalsundersökningar.

För investerare och näringslivsledare innebär resultatet en påtaglig osäkerhet.

Många av dem försöker nu balansera mellan att visa samarbetsvilja och att skydda sina intressen i ett politiskt klimat som snabbt rör sig åt vänster.

Thiel ligger lågt

Även mer moderata demokratiska politiker, som New Jerseys nyvalda guvernör Mikie Sherrill, har betonat behovet av att fokusera på bostäder och levnadskostnader, frågor som många väljare är upptagna vid.

Peter Thiel själv har hållit en låg profil efter valet, men hans tidigare analyser framstår nu som oväntat träffsäkra, menar flera bedömare.

För honom var ungas växande skepsis mot kapitalismen inte ett tecken på ideologisk förvirring, utan ett uttryck för ett brutet samhällskontrakt.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

