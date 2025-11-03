New Yorks Olof Palme: Röd framgång i USA:s största stad

Överlag kan man inte påstå att världen rör sig till vänster. På många håll står striden mellan mittenpolitiker eller traditionell höger och högerpopulister. Men det finns undantag.

Ett undantag som fått amerikanska miljardärer att svettas och skrika ut i vrede. Hedgefondlegenden Bill Ackman siar om att staden ska förvandlas till ”Chicago eller värre”.

Undantaget i fråga är valet av borgmästare i USA:s största stad, New York. Här har löften om sänkta levnadskostnader gått fram som ett ånglok.

Långt fram i det socialdemokratiska tåget står New Yorks egen Olof Palme. Den karismatiske Zohran Mamdani har byggt en folkrörelse som är på god väg att vinna veckans viktiga val.

USA:s Olof Palme charmade staden som aldrig sover

Valet går av stapeln den 4:e november och än så länge är det inte avgjort, men inför valet leder Mamdani stort över motståndaren och tidigare guvernören Andrew Cuomo, rapporterar Newsweek.

Bara det faktum att en socialdemokrat I USA:s absolut yttersta vänsterkant kunde vinna primärvalet och bli demokraternas kandidat är en historisk händelse. Hur gick det till?

Den centrala politiska frågan bakom framgången handlar om bostadsmarknaden. Boendekostnaderna i New York är skyhöga och här har Mamdani lovat en rad åtgärdet. Frysta hyresnivåer, byggnation av billigare bostäder och ett tvärt stopp för stadens oseriösa hyresvärdar.

Men förutom det och en rad röda förslag har Zohran Mamdani gynnats av sin öppna konflikt med Donald Trump och sin karismatiska profil. Likt en amerikansk Olof Palme har han visat sig särskilt besvärlig för den amerikanska högern, som inte lyckats med sina försök att smutskasta honom.

ANNONS

Sist men inte minst har man lyckats mobilisera och engagera en stor mängd amerikaner i sin kampanj för att förändra New York. På så vis har man kunnat utmana betydligt rikare kandidater på andra sidan, både i primärvalet och inför tisdagens val.