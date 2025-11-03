Har USA fått en egen Olof Palme? Zohran Mamdani har med skärpa och röda löften vunnit miljontals hjärtan i New York. Den här veckan ser ut att bjuda på en av socialdemokratins största vinster på länge.
New Yorks Olof Palme: Röd framgång i USA:s största stad
Överlag kan man inte påstå att världen rör sig till vänster. På många håll står striden mellan mittenpolitiker eller traditionell höger och högerpopulister. Men det finns undantag.
Ett undantag som fått amerikanska miljardärer att svettas och skrika ut i vrede. Hedgefondlegenden Bill Ackman siar om att staden ska förvandlas till ”Chicago eller värre”.
Undantaget i fråga är valet av borgmästare i USA:s största stad, New York. Här har löften om sänkta levnadskostnader gått fram som ett ånglok.
Långt fram i det socialdemokratiska tåget står New Yorks egen Olof Palme. Den karismatiske Zohran Mamdani har byggt en folkrörelse som är på god väg att vinna veckans viktiga val.
USA:s Olof Palme charmade staden som aldrig sover
Valet går av stapeln den 4:e november och än så länge är det inte avgjort, men inför valet leder Mamdani stort över motståndaren och tidigare guvernören Andrew Cuomo, rapporterar Newsweek.
Bara det faktum att en socialdemokrat I USA:s absolut yttersta vänsterkant kunde vinna primärvalet och bli demokraternas kandidat är en historisk händelse. Hur gick det till?
Den centrala politiska frågan bakom framgången handlar om bostadsmarknaden. Boendekostnaderna i New York är skyhöga och här har Mamdani lovat en rad åtgärdet. Frysta hyresnivåer, byggnation av billigare bostäder och ett tvärt stopp för stadens oseriösa hyresvärdar.
Men förutom det och en rad röda förslag har Zohran Mamdani gynnats av sin öppna konflikt med Donald Trump och sin karismatiska profil. Likt en amerikansk Olof Palme har han visat sig särskilt besvärlig för den amerikanska högern, som inte lyckats med sina försök att smutskasta honom.
Sist men inte minst har man lyckats mobilisera och engagera en stor mängd amerikaner i sin kampanj för att förändra New York. På så vis har man kunnat utmana betydligt rikare kandidater på andra sidan, både i primärvalet och inför tisdagens val.
En läxa till världens vänster?
Vad kan världens vänster lära sig av de socialdemokratiska framgångarna i New York? Mamdanis kvicka debattstil och charm är svår att kopiera och det bör undvikas. Däremot kan man konstatera att det verkar finnas ett alternativ till den linje som många europeiska socialdemokrater har valt.
Om det går att bygga en opinion runt vänsterpolitiken i USA så går det troligen bra även i Europa. Partistrateger från Frankrike, Tyskland och Storbritannien har rest över Atlanten för att studera hans kampanjmetoder, rapporterar Politico.
Där ser man att Mamdani har byggt sin rörelse underifrån, med fokus på levnadskostnader och gräsrotsarbete. Hans framgång har inspirerat partier som France Unbowed och tyska Die Linke, som vill tillämpa samma modell inför kommande val.
Framgångsreceptet: korta, slagkraftiga sociala medier-klipp, lokal förankring och ett tydligt budskap om hopp och vardagsekonomi är något många europeiska vänsterpartier missat.
Snårigt styre väntar
Hur otroligt det än kan verka så pekar alltså det mesta på att en demokratisk socialist vinner borgmästarvalet i New York, kapitalismens högborg.
Huruvida han lyckas leverera på sina löften är en annan femma. Ett tufft politiskt motstånd från Vita huset och stadens höger väntar runt hörnet. Framtiden får utvisa om Mamdani fortsätter att skriva historia eller om den stora bedriften blev att samla New York i en hoppfull protest mot korruption och skenande levnadskostnader.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
