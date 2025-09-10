Sänkt straffålder får skarp kritik

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Strider mot FN:s barnkonvention

Fredrik Malmberg, direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, var kritisk till förslaget redan när det talades om 14 års ålder. Han håller fast vid den kritiken.

“Det här förslaget läggs direkt i strid med FN:s barnkonvention och går rakt emot de tydliga rekommendationer som FN:s barnrättskommitté lämnat till Sverige, säger han till Dagens Juridik.

Han är också kritisk till att regeringen helt verkar struntat i alla de tunga remissinstanser som avrått från sänkt straffålder.

“Vi konstaterar också att det här förslaget läggs fram trots att alla tunga remissinstanser gav regeringen rådet att inte sänka straffmyndighetsåldern till 14 år. Jag är väldigt oroad för vilka effekter detta kommer att få”, säger han.

Får kritik från myndighetshåll

De instanser som har kritiserat förslaget är bland annat Åklagarmyndigheten som menar att en sänkt ålder kan leda till att den allvarliga brottsligheten trycks ner i åldrarna samt att åtgärden inte skulle vara särskilt träffsäker.

Brottsförebyggande rådet ansåg att det ”saknas stöd för att en sänkt straffbarhetsålder skulle ha en generell brottsförebyggande effekt”, skriver Dagens Juridik.

De pekar också på att erfarenheter från Danmark där straffbarhetsåldern sänktes tillfälligt talar emot en sänkning.

Även Sveriges kommuner och landsting är kritiska mot förslaget. De säger att de delar regeringens förfäran över allt yngre gärningsmän i kriminella miljöer men att:

“man måste kunna ha ett långsiktigt perspektiv, och all forskning pekar på att en lägre straffbarhetsålder dels inte har önskad effekt, dels leder till negativa konsekvenser för en långsiktig brottsförebyggande strategi. Det ansåg vi redan när det handlade om 14 år”, säger Erik Pelling, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg i ett pressmeddelande.