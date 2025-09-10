Dagens PS
Dagensps.se
Världen
Politik

Sänkt straffålder får skarp kritik

Fredrik Malmberg, direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter och Juno Blom, Barnombudsman är kritiska till förslaget. (Foto: Jannice Thelander/ Jonas Ekströmer/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det får nu tung kritik från flera håll.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att sänka straffbarhetsåldern har varit på tapeten sen ett tag tillbaka. Tidigare i år föreslog regeringens utredare, Gunnel Lindberg, att straffåldern skulle sänkas till 14 år, rapporterade Sveriges Radio.

Nu går regeringen och SD ett steg längre och föreslår att åldern ska sänkas till 13 år.

ANNONS

Men kritiken mot förslaget har inte låtit vänta på sig.

Snart ska svenska fängelser ha barnavdelning

Redan i juli nästa år ska tre svenska anstalter vara beredda på att ta emot minderåriga. Det innebär bråda tider för Kriminalvården.

Flera organisationer vänder sig mot sänkt straffbarhetsålder

Barnrättsorganisationerna Bris, Unicef och Barnombudsmannen uttrycker samtliga stark kritik mot förslaget.

Fler barn kan komma att straffas i framtiden om regeringens förslag blir lag. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

“Det här är ett kontraproduktivt och farligt förslag, för tvärtom riskerar det här förslaget att dra ner åldern ännu mer där barn groomas in i kriminaliteten, säger Li Melander som är barnrättsjurist på Unicef Sverige, till TT.

Även Barnombudsmannen Juno Blom är kritisk.

ANNONS

Läs även:
Äntligen: Skärpta straff för brott mot äldre. News55

“Det låter handlingskraftigt, men det är att angripa ett symtom och blunda för de faktiska orsakerna”, säger hon till TT.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Strider mot FN:s barnkonvention

Fredrik Malmberg, direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, var kritisk till förslaget redan när det talades om 14 års ålder. Han håller fast vid den kritiken.

“Det här förslaget läggs direkt i strid med FN:s barnkonvention och går rakt emot de tydliga rekommendationer som FN:s barnrättskommitté lämnat till Sverige, säger han till Dagens Juridik.

Han är också kritisk till att regeringen helt verkar struntat i alla de tunga remissinstanser som avrått från sänkt straffålder.

Missa inte:
Ingrossos stalker får fängelse – så vanligt är straffet. Realtid

“Vi konstaterar också att det här förslaget läggs fram trots att alla tunga remissinstanser gav regeringen rådet att inte sänka straffmyndighetsåldern till 14 år. Jag är väldigt oroad för vilka effekter detta kommer att få”, säger han.

Får kritik från myndighetshåll

ANNONS

De instanser som har kritiserat förslaget är bland annat Åklagarmyndigheten som menar att en sänkt ålder kan leda till att den allvarliga brottsligheten trycks ner i åldrarna samt att åtgärden inte skulle vara särskilt träffsäker.

Läs även:
Därför kommer tjuvarna undan med inbrott. Dagens PS

Brottsförebyggande rådet ansåg att det ”saknas stöd för att en sänkt straffbarhetsålder skulle ha en generell brottsförebyggande effekt”, skriver Dagens Juridik.

De pekar också på att erfarenheter från Danmark där straffbarhetsåldern sänktes tillfälligt talar emot en sänkning.

Även Sveriges kommuner och landsting är kritiska mot förslaget. De säger att de delar regeringens förfäran över allt yngre gärningsmän i kriminella miljöer men att:

“man måste kunna ha ett långsiktigt perspektiv, och all forskning pekar på att en lägre straffbarhetsålder dels inte har önskad effekt, dels leder till negativa konsekvenser för en långsiktig brottsförebyggande strategi. Det ansåg vi redan när det handlade om 14 år”, säger Erik Pelling, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg i ett pressmeddelande.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GängkriminalitetJuridikkriminalitetstraff
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS