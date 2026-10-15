S-ledaren Magdalena Andersson röstas ner

Röstsiffrorna blev 248 emot och 99 för. Inte bara röstade samtliga Tidöpartier nej, utan även de tänkta samarbetspartierna Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Det här är helt förväntat. Vi fick ett komplicerat läge i Sveriges riksdag efter valet med en lång rad låsningar både till vänster, i mitten och till höger, säger Magdalena Andersson.

Hon bedömer att det kommer att krävas ”ett antal” statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats.

Samuel Gonzalez Westling framhåller att V bara kan rösta för en regering som man själv är en del av.

I den regering vi stödjer måste vi själva ingå, för att kunna vara säkra på att det vi förhandlat fram faktiskt blir verklighet, säger han i kammaren.

Låsningar kvarstår

Centerpartiet vägrar samtidigt att samarbeta med eller sitta i en regering där V ingår. Partiet ser fortsatt S-ledaren som sin mest ”sannolika” statsminister, men röstar trots det nej.

C hade visserligen kunnat tänka sig att släppa fram en ren S-regering. Men det förutsätter att den regeringen för ”en tillväxtvänlig politik tydligt förankrad i mitten”.

För dagens votering finns inte de förutsättningarna, säger gruppledare Daniel Bäckström.

ANNONS

Eftersom låsningarna på den rödgröna sidan kvarstår gick Magdalena Andersson fram med en socialdemokratisk enpartiregering. Hon har dock betonat att det inte varit hennes huvudalternativ när hon sonderat.

Nu ska talman Andreas Norlén hålla nya samtal med partiledarna och utse en ny sonderingsperson. Han har antytt att det lutar åt att bli Moderatledaren Ulf Kristersson.