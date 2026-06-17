Regeringen håller fast vid ekonomisk prognos

Arbetslösheten spås falla från 8,8 procent i fjol till 8,5 procent i år, även det är samma prognos som tidigare.

Utsikterna ser ljusare ut nu än det gjorde för några månader sen. Och inflationen bör inte vara något problem, enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Just nu så ser vi inte att det kommer att vara ett problem i svensk ekonomi.

Arbetslösheten, ja, den är för hög, men börjar nu gå åt rätt håll, säger Svantesson.

Hon pekar samtidigt på att antalet sysselsatta ökar och är, enligt henne, 100 000 fler 2022.