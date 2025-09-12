Dagens PS
Politik

Kris i norska Moderaterna – Solberg avgår efter 21 år

norska
Erna Solberg tog över som partiledare redan 2004, och har suttit på posten sedan dess. (Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Det blev som väntat ett fiasko i valet för Høyre. Nu meddelar Erna Solberg att hon avgår – men vem tar över efter henne?

I måndags gjorde Høyre, Norges motsvarighet till Moderaterna, sitt sämsta val på två decennier. Ännu längre än så har Erna Solberg suttit som partiledare.

Men nu är den eran över.

Solberg meddelar att hon lämnar posten – och nu väntar en maktkamp mellan tre namn, skriver SVT.

“Måste ta ansvar”

Beskedet kom efter att partistyrelsen samlats för att analysera valresultatet, där de konservativa gick tillbaka kraftigt.

Med 14,6 procent av rösterna tappade man nästan sex procentenheter jämfört med 2021.

“Det måste ju vi och jag ta ansvar för”, säger Solberg, enligt TT.

“Inte minst är det mitt ansvar och jag är otroligt ledsen för det”.

Tre namn cirkulerar

Solberg, som varit partiledare sedan 2004 och statsminister mellan 2013 och 2021, kommer att sitta kvar fram till Høyres landsmöte i februari 2026. Då ska en ny ledning väljas.

Enligt bedömare är det mest sannolikt att partiet landar på någon av de tre främsta kandidaterna som redan cirkulerar: Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim eller Peter Frølich.

De två första har båda suttit som ministrar i Solbergs tidigare regering, där Søreide var Norges första kvinnliga utrikesminister och Asheim senast var högskoleminister.

Känd politisk profil

Men Frølich, som aldrig har varit minister, kan vara en joker med sin långa erfarenhet från Stortinget, skriver Aftenposten. Han kan också representera en nystart i partiet.

Avgångsbeskedet markerar i vilket fall slutet på en epok i norsk politik. Under Solbergs ledning gick Høyre från att vara i opposition till att bilda regering 2013.

Hon blev då en av Norges mest kända politiska profiler under sina åtta år som statsminister.

Fler vill ha ny röst

Trots valförlusten 2021 valdes hon om som partiledare, men trycket har ökat i takt med sjunkande opinionssiffror och interna krav på förnyelse.

Bakslaget i valet 2025 har flera förklaringar. Kritiker inom partiet menar att Høyre inte lyckats erbjuda ett tydligt alternativ till den sittande regeringen under Jonas Gahr Støre.

Samtidigt har Fremskrittspartiet stärkt sin position som huvudkraft i oppositionen.

Kontroverser har funnits

Med 23,8 procent av rösterna blev FrP näst största parti, vilket ytterligare försvagade Høyres roll i det borgerliga blocket.

Solbergs politiska arv skuggas också av kontroverserna kring hennes make Sindre Finnes, vars omfattande aktieaffärer under 2023 skapade stort medialt tryck och väckte frågor om förtroendet för partiledaren.

Även om Solberg stått fast vid att hon inte borde lämnat tidigare har skandalen sannolikt bidragit till att undergräva partiets stöd.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

