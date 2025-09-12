Kris i norska Moderaterna – Solberg avgår efter 21 år

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Tre namn cirkulerar

ANNONS

Solberg, som varit partiledare sedan 2004 och statsminister mellan 2013 och 2021, kommer att sitta kvar fram till Høyres landsmöte i februari 2026. Då ska en ny ledning väljas.

Enligt bedömare är det mest sannolikt att partiet landar på någon av de tre främsta kandidaterna som redan cirkulerar: Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim eller Peter Frølich.

De två första har båda suttit som ministrar i Solbergs tidigare regering, där Søreide var Norges första kvinnliga utrikesminister och Asheim senast var högskoleminister.

Känd politisk profil

Men Frølich, som aldrig har varit minister, kan vara en joker med sin långa erfarenhet från Stortinget, skriver Aftenposten. Han kan också representera en nystart i partiet.

Avgångsbeskedet markerar i vilket fall slutet på en epok i norsk politik. Under Solbergs ledning gick Høyre från att vara i opposition till att bilda regering 2013.

Hon blev då en av Norges mest kända politiska profiler under sina åtta år som statsminister.

Fler vill ha ny röst

Trots valförlusten 2021 valdes hon om som partiledare, men trycket har ökat i takt med sjunkande opinionssiffror och interna krav på förnyelse.

ANNONS

Bakslaget i valet 2025 har flera förklaringar. Kritiker inom partiet menar att Høyre inte lyckats erbjuda ett tydligt alternativ till den sittande regeringen under Jonas Gahr Støre.

Samtidigt har Fremskrittspartiet stärkt sin position som huvudkraft i oppositionen.

Kontroverser har funnits

Med 23,8 procent av rösterna blev FrP näst största parti, vilket ytterligare försvagade Høyres roll i det borgerliga blocket.

Solbergs politiska arv skuggas också av kontroverserna kring hennes make Sindre Finnes, vars omfattande aktieaffärer under 2023 skapade stort medialt tryck och väckte frågor om förtroendet för partiledaren.

Även om Solberg stått fast vid att hon inte borde lämnat tidigare har skandalen sannolikt bidragit till att undergräva partiets stöd.