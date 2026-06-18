Försvaret köper minkastare för fyra miljarder

Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Skorpion 2, som lägger ut stridsvagnsminor, och har tecknats med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defence.

Försvarsmaktens materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt fyra miljarder kronor.

Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Skorpion 2, som lägger ut stridsvagnsminor, och har tecknats med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defence.