Försvaret köper minkastare för fyra miljarder
Försvarsmaktens materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt fyra miljarder kronor.
Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Skorpion 2, som lägger ut stridsvagnsminor, och har tecknats med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defence.
Ett första avrop av ungefär 900 miljoner kronor har genomförts.
”Den här anskaffningen är viktig för att stärka försvaret av svenskt och allierat territorium. Stridsvagnsminor har fortsatt stor betydelse för möjligheten att hindra och fördröja fientliga styrkors framryckning på marken”, säger Jonas Lotsne, chef för FMV:s verksamhetsområde armémateriel,
Skorpion 2 är kapabelt att lägga 400 minor på tio minuter och kan användas med flera olika fordonsplattformar.